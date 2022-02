Bautista prefiere no marcarse ningún objetivo para 2022

Cargar el reproductor de audio

Tras dos temporadas en Honda, Alvaro Bautista decidió volver a Ducati. Y si bien el piloto de Talavera de la Reina tuvo su rumbo claro y definido, esta temporada no presenta un objetivo concreto con la fábrica de Borgo Panigale.

Bautista hizo su debut en WSBK en 2019, y sobre una Ducati, logró registrar 11 victorias consecutivas, a pesar de perder contra Jonathan Rea en la carrera por el título.

Así las cosas, después del éxito y de sorprender a muchos en su primera temporada, Bautista apostó por Honda para la temporada 2020, con un final desafortunado, ya que no pudo repetir su brillante desempeño con el fabricante japonés.

A finales del año pasado, Bautista volvió a cambiar el rumbo de su destino y dejó Honda para regresar a Ducati. A pocas semanas de empezar la temporada y después de haber probado la Panigale V4 R, no es tan loco pensar que el piloto de 37 años pudiera competir nuevamente por el título.

Sin embargo, ha sido el propio español quien no ha dudado en confesar que no se ha marcado metas altas este año.

"Para la temporada 2022, creo que ya tengo más experiencia. Ya conozco los neumáticos, cómo es la carrera y las pistas", confirma.

"Quiero maximizar el potencial que tiene esta moto, porque Ducati lo ha desarrollado. Así que solo quiero disfrutar de esta temporada, aunque por supuesto seguiré dándolo todo en cada carrera", agregó el español.

Además, el expiloto de MotoGP explicó que, a pesar de que en Ducati no haya grandes cambios, puede apreciar que la Panigale V4 R está más equilibrada que hace tres años.

"No hay gran diferencia. En mi primer año con Ducati, me sentí muy fuerte. Pero la moto no estaba equilibrada", recordó Bautista.

"A veces voy muy rápido, pero en algunas carreras, surgen muchos problemas. La diferencia que siento es solo el equilibrio de la moto".

"La fuerza y la potencia de la moto es casi la misma que hace tres años, pero las debilidades de este modelo parecen haberse solucionado", concluyó.