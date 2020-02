Redding culpa a Bautista de perder el título en 2019: "El problema fue él"

El equipo Ducati Aruba.it presenta una alineación completamente británica en 2020. Scott Redding toma el relevo de Álvaro Bautista y junto a Chaz Davies pilotarán las Panigale V4 R con las que intentarán detener el dominio de Kawasaki.

Redding debutará en poco menos de tres semanas en el WorldSBK y parece tranquilo. En los test ha demostrado que se sentía bien y que ya pensaba a lo grande.

“En los primeros test de estuve entre los tres primeros y esto es importante para mí, así que estoy tranquilo, me siento cómodo y podemos seguir trabajando en la moto para estar siempre arriba”, comentó Redding durante la presentación del equipo. "El objetivo es ganar ya en Phillip Island, tengo experiencia en esa pista. Allí perdí un campeonato en Moto2 y me gustaría comenzar con una victoria. Es una de mis pistas favoritas y no veo por qué no podría luchar por la victoria. Ahora es difícil de decir, pero Ducati dominó con Bautista el año pasado. Las reglas han cambiado, ya veremos. Los test son una cosa y las carreras son completamente diferentes. Voy y trataré de ganar”.

El dominio de Bautista marcó la primera parte de la temporada pasada, pero el título finalmente fue para Jonathan Rea tras el colapso del español a mitad de temporada. Redding no se muerde la lengua y tiene claro lo que pasó.

“Creo que el problema realmente fue Bautista. Tenía la mentalidad de dominar y lo hizo, así es como se ganan las carreras. Tenía una ventaja en velocidad, pero Jonny fue muy paciente e inteligente. Cuando Álvaro se cayó por primera vez, ya no dominaba. Quería demostrar que todavía podía hacerlo, pero se volvió a caer. Comenzó a sentir la presión y se volvió a caer. Jonny luego comenzó a ganar y la diferencia se redujo, por lo que Álvaro se puso en posición de defender el campeonato. Cuando llegas a este punto, ya estás en problemas. Álvaro es un buen piloto y tal vez con diferentes temperaturas o condiciones hubiera sido diferente”, asegura.

El vigente campeón del Británico de superbikes tiene altas expectativas.

“La vida puede cambiar mucho. Corrí muchos años en MotoGP, casi gané un título en Moto2, luego aproveché la oportunidad para ir al BSB. Aquí quiero ganar, tengo una de las mejores motos y estoy en uno de los mejores equipos. Soy uno de los corredores que pueden ganar. Con este conjunto podemos luchar por el campeonato. Lo gane o no, podré decir que he dado el 110%. Ahora tengo la moto para ganar, creo que puedo hacerlo y he demostrado que soy capaz de hacerlo. Muchas personas se equivocaron el año pasado, pero ahora la gente cree en mí. Esto me da confianza y mi objetivo es ganar un campeonato. Lo llevo soñando desde que tenía 14 años. Estoy bastante preparado para el comienzo de la temporada. Desde que me subí a la moto me sentí cómodo”.

Uno de los rivales a vigilar será su compatriota Rea.

“Nunca he corrido contra Jonny y tenemos dos maneras diferentes de hacerlo. Pero he visto algunas carreras, es muy inteligente, estratégico. Si las cosas no salen como él quiere, siempre tiene un plan B. Soy consciente de que tiene mucha experiencia. Es difícil verlo en los test, así que les dije a los chicos que teníamos que concentrarnos en nosotros. Quiero estar preparado. Hay pistas en las que nunca he corrido, pero no me quejo, soy piloto y tengo que pilotar”, zanja.

