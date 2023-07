Entre las rondas del Mundial de Superbikes de Barcelona y Misano, BMW anunció el fichaje de Toprak Razgatlioglu, el campeón del mundo de la temporada 2021, para la próxima campaña, la de 2024. Así, se hacía oficial que el turco dejará Yamaha al final de este 2023 tras cuatro años juntos.

Sobre el papel, el fichaje supone un paso atrás para el turco, ya que la fábrica alemana es actualmente última en la clasificación de constructores, y el único de los cinco constructores presentes en el campeonato de las motos de serie (junto a Kawasaki, Ducati, Yamaha y Honda) que no ha logrado un podio en la presente temporada.

En toda su trayectoria, BMW ha logrado 13 victorias en el Mundial de Superbikes. En comparación, Razgatlioglu ya ha ganado 31 carreras en los últimos tres años y medio con Yamaha. De hecho, la marca teutona solo ha ganado una carrera (con Michael van der Mark, en la Superpole Race de Portimao 2021) desde su regreso a la parrilla como equipo oficial en 2019.

Así pues, muchos se preguntan por qué Razgatlioglu tomó esta decisión. A pesar de su sueldo, de más de un millón de euros para su primer año, el pupilo de Kenan Soguoglu sostiene que esa no es la razón de su cambio. "No todo es por el dinero", comentó Toprak a la web oficial del Mundial de Superbikes. "La gente no confía en BMW para ganar. Quiero demostrar a todo el mundo que la BMW es una moto capaz de hacerlo".

Toprak Razgatlioglu, junto a Kenan Sofuoglu y Can Öncü

Además, Razgatlioglu también quiso hacer una comparativa con Ducati, la marca que ahora mismo está dominando claramente el campeonato de la mano de Álvaro Bautista, que ha ganado 14 de las 15 carreras que se han disputado en 2023.

El turco tiene claro por qué, para él, irse a Borgo Panigale habría sido peor opción: "La Ducati es la mejor moto del Mundial de Superbikes. Si me hubiera ido allí, habría ganado el campeonato. No habría sido nada especial para mí. Por eso me voy a BMW", razona un Razgatlioglu que ahora mismo se mantiene segundo de la general, por detrás de Bautista.

"Yamaha no ganó el campeonato durante doce años y luego volvió a ser campeón. Iré a BMW, que nunca ha ganado el título. Mi gran sueño es ser campeón del mundo con BMW, ese es el gran objetivo", comentó para finalizar.