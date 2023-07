WSBK Donington: Bautista gana la Race 2, pero se le escapa la Superpole

Álvaro Bautista no es imbatible, pero casi. El talaverano demostró que es humano al no ganar la Superpole Race de WSBK en Donington Park, que fue a caer a manos de Toprak Razgatlioglu, pero recordó la grandeza de lo que está haciendo en este 2023 al vencer con claridad la Race 2 en una pista en la que los de Borgo Panigale no ganaban desde hacía 12 años. Así, suma ya un total de 16 triunfos en 18 carreras, más del 90 por ciento de efectividad.

Superpole Race: Razgatlioglu consigue doblegar a Bautista y a Rea

De cara a la Superpole Race, la primera carrera del día en el trazado británico, el ambiente se presentó nublado, dando a entender que la lluvia podría aparecer en algún momento de la jornada dominical. Sin embargo, los pilotos de la categoría reina se salvaron para iniciar la carrera al sprint.

En la salida, Álvaro Bautista volvió a conseguir la mejor salida y se colocó primero, por delante de un Jonathan Rea a quien se le levantó la Kawasaki. Sin embargo, tras las primeras curvas el seis veces campeón del mundo pasó al ataque y adelantó al español.

También lo hizo Toprak Razgatlioglu antes que terminara la primera vuelta, ya que pronto se colocó tercero y aprovechó el 'bajón' inicial de ritmo de Álvaro. Por detrás, se colocaron Alex Lowes, Danilo Petrucci, Andrea Locatelli y Tom Sykes. Además, Loris Baz sufrió una caída, aunque pudo reemprender la marcha.

El segundo giro y el tercero fueron de tranquilidad, pero sirvieron para que Rea, Razgatlioglu y Bautista abrieran algo de hueco sobre sus perseguidores. El turco se mostró como el más rápido, rodando en 1:26.1 para echarse encima del norirlandés.

Pero Jonathan Rea pudo aguantar el tirón y se mantuvo delante del campeón de 2021. A Bautista, sin embargo, le costó algo más y perdió unas siete décimas llegando al ecuador de la carrera, aunque fue después de eso cuando empezó a acercarse al 1:25 para tratar de cerrar el hueco con la cabeza. Así, a 4 vueltas del final marcó un 1:25.896, que significó el récord de Donington Park para las Superbikes, incluso por debajo de la mejor pole que marcó Rea el sábado.

El talaverano se acercó a sus dos rivales, pero Rea y Toprak mantuvieron la primera y la segunda plaza de cara a las 3 últimas vueltas. En el paso por el penúltimo giro, Razgatlioglu, que estaba buscando el hueco al piloto de KRT, fue avisado con límites de pista, pero eso no le impidió seguir enganchado a su rueda.

Finalmente, el de Yamaha atacó en el tercer parcial y consiguió ganarle la posición a Rea, para ponerse líder para la última vuelta. Justo tras ello, llegó el ataque de Bautista. El español aprovechó la batalla para pegarse a Rea y le rebasó en los primeros compases del giro.

El piloto de 38 años intentó acercarse a Razgatlioglu, pero el turco pudo aguantar para conseguir su segunda victoria en la temporada 2023, después de la Superpole Race de Mandalika. De hecho, los dos únicos triunfos del año que no han ido a parar a Bautista.

Por detrás, Rea completó el podio, mientras que Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Alex Lowes, Garrett Gerloff, Axel Bassani, Scott Redding y Phillip Oettl completaron el Top 10.

Race 2: Con más vueltas, Álvaro Bautista se muestra imbatible

Para la Race 2, las condiciones meteorológicas fueron las mismas que previamente, no muy cálidas, nubladas, pero los pilotos aún pudieron escaparse del líquido elemento para las 23 vueltas que tenían que disputar.

Álvaro Bautista no cuajó un buen arranque como tal, pero sí lo fueron los metros siguientes para colocarse primero. Pero Razgatlioglu consiguió colarse en las curvas siguientes para recuperar la primera posición. Rea se quedó tercero, por delante de Andrea Locatelli.

Pero, por detrás, la atención se concentró en un accidente en la curva 8 que tuvo como involucrados a Tom Sykes, Loris Baz y Michael Ruben Rinaldi. La peor parte se la llevó el piloto oficial de Ducati, que quedó tendido en el suelo y siendo atendido por múltiples comisarios, para que unos instantes después la ambulancia se desplazara hasta allí. Sykes quedó en el suelo aunque en cuclillas y moviéndose, y Baz se mantuvo de pie.

Tras unos minutos, Dirección de Carrera confirmó que todos los pilotos estaban conscientes. En la acción como tal, Sykes sufrió un highside, mientras que Baz tocó a Rinaldi y ambos se cayeron, aunque estuvo a punto de arrollar al británico. En cuanto a lesiones, BMW confirmó que Sykes sería trasladado a un hospital de Nottingham tras un fuerte golpe en el tórax, que le dejó con algunas costillas rotas en el lado derecho y también con fracturas en la cadera. Rinaldi, por su parte, tenía otro golpe en la cadera, aunque a la espera de una revisión más exhaustiva.

Finalmente, se confirmó que la carrera se reanudaría tras procedimiento rápido a 22 giros, uno menos de lo previsto, y con la parrilla original determinada por los resultados de la Superpole Race, ya que aún no se habían cumplido dos tercios de carrera.

En la nueva salida, Bautista salió aún mejor y se colocó primero... por delante de Rea, que consiguió robarle la cartera a Toprak en esta ocasión. El norirlandés trató de ponerse primero, pero el talaverano soportó el envite. Así, pasó primero por meta. Toprak se puso segundo más tarde, delante de Rea, de Locatelli, de Garrett Gerloff y de Alex Lowes.

En la vuelta siguiente, Toprak y Rea pasaron al ataque. El turco lanzó un adelantamiento algo al límite sobre Bautista, quien no pudo volver del todo a la trayectoria. Rea lo aprovechó para relegarle a la tercera plaza. El multicampeón estaba enchufado y comenzó a presionar al #54 por la cabeza, mientras que Bautista siguió pegado.

El trío siguió rodando delante, manteniéndose pegado y mostrándose las motos mutuamente, aunque Razgatlioglu no apretó excesivamente para no desgastar las gomas. Bautista perdió algo de terreno a 16 vueltas del final, cuando estuvo a punto de tocar a Rea y tuvo que irse largo, evitando una caída, aunque pasadas 3 curvas ya volvió a pegarse a sus compañeros de escapada.

La situación se mantuvo igual hasta que Bautista pasó al ataque con 13 giros por delante. El manchego atacó a Rea y completó el adelantamiento en la chicane de las curvas 9 y 10 de Donington Park, para colocarse segundo. Tras ello, el de Kawasaki no pudo seguir el ritmo, quedándose atrás junto a su compañero Alex Lowes.

Bautista estuvo luego cocinándose el adelantamiento sobre Toprak hasta que lo intentó en la curva 1, a 10 giros del final. Sin embargo, el pupilo de Kenan Sofuoglu no dio su brazo a torcer y volvió a ponerse primero en la curva 4. Pero Bautista ya estaba acariciando el triunfo, y en el giro siguiente rebasó a Toprak en la recta de meta, para colocarse delante de nuevo. En este caso, Razgatlioglu no pudo devolverle la maniobra.

Bautista comenzó a volar, y remató la victoria con un 1:26.0 que le hizo abrir hueco con Toprak y con el pelotón trasero, donde rodaban juntos Jonathan Rea, Alex Lowes, Danilo Petrucci y Andrea Locatelli. Quien destacó en el grupo fue Danilo Petrucci, que a pocas vueltas del final pasó a Lowes y luego a Rea en la curva 4 para marcharse a por el podio.

En la carrera no pasó mucho más. Bautista acabó ganando, en lo que es su 16ª victoria en 18 carreras, aunque sin poder marcar un nuevo récord de 12 triunfos consecutivos. Razgatlioglu y Petrucci acabaron en el podio. Detrás, Scott Redding comenzó a pelear con Rea por la cuarta plaza para los dos últimos giros. Finalmente, se la llevó sobre el #65, mientras que Lowes, Bassani, Locatelli, Gerloff y Oettl cerraron el Top 10. Dominique Aegerter, Remy Gardner, Bradley Ray, Iker Lecuona y Hafizh Syahrin completaron la zona de puntos, y Xavi Vierge no pudo terminar.