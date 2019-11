Bautista: "El año que viene mi sustituto en Ducati tendrá que ganarme"

La última carrera de la temporada en Losail puso fin a la aventura de Álvaro Bautista en Ducati. El español debutó en el WorldSBK dominando al principio y perdiendo el título por caídas y errores a mitad de temporada que permitieron a Jonathan Rea coronarse a falta de dos rondas.

En general, el balance de su primera temporada en el campeonato de las motos derivadas de serie es positivo, acabando subcampeón antes de lanzarse a un nuevo proyecto con Honda. Si en las primeras citas de 2019 todo pareció fácil, con 11 victorias consecutivas, las dificultades comenzaron a aparecer en una moto que aún no estaba completamente desarrollada.

Ducati puso en pista por primera vez una moto de cuatro cilindros y se la confió a un novato. Sin embargo, ha demostrado estar a la altura, obligando a los rivales, especialmente a Kawasaki, a reaccionar lo más rápido posible. A pesar de saberse fuera desde hace varias semanas, Bautista lo dio todo hasta la última carrera peleando con Jonathan Rea.

"Estoy contento de subir al podio", dijo Bautista al final de la última carrera. "Las sensaciones con la moto me gustaron especialmente en la primera parte de la temporada y en algunos circuitos. Tuvimos un poco de mala suerte, en algunos sitios nos costó, pero en general siempre luchamos por la victoria. En general estoy contento, porque vine sin experiencia, no conocía al equipo, los neumáticos y el equipo no conocía la moto. Tenía muchas cosas que aprender. La primera parte de la temporada fue surrealista. También la segunda, pero al revés. Fue una temporada extraña, pero me mantengo optimista y espero con ganas".

Por delante le espera un nuevo desafío: Honda. Dejará la Panigale V4 R a Scott Redding, que llega con el título del Campeonato británico de superbikes y un listón muy alto para superar.

"No es mi problema lo que haga mi sustituto. Me centro en mí mismo. En primer lugar, el otro piloto tendrá que ganarme. El año que viene tendremos pilotos y motos más competitivos. Creo que será interesante. Pero todavía no sé el plan de test".

Hacerlo mejor que Álvaro Bautista significaría ganar el título, algo que no es una tarea fácil ya que en los últimos cinco el binomio Rea-Kawasaki se ha mostrado imbatible. Bautista explica lo que la marca japonesa hizo para superar a Ducati.

"A partir de Donington o incluso antes, tal vez en Misano, todas los Kawasaki estaban delante, no solo Jonathan. Esto se debe a que trabajaron en la moto para encontrar algo que les ayudara. Reaccionaron bien, hicieron lo máximo al principio, la experiencia ayudó y fue importante para el campeonato. Es fácil ganar carreras, pero no es tan fácil ganar el título".

Tras el rendimiento que ha mostrado en el final de temporada y con un año más de desarrollo en la Panigale V4 R, Chaz Davies, se postula como un rival en 2020.

"Chaz tuvo un buen rendimiento en las últimas carreras, comenzó a ir fuerte. Por lo tanto, será un rival importante. ¿Si puedo ganar a Rea el año que viene? Si no quisiera vencer a Rea me quedaría en casa. Si vengo a las carreras es para ganar ", remacha.