Ana Carrasco ya tiene el alta y fecha para su primer test

Ana Carrasco se lesionó el pasado 10 de septiembre durante un test en el Circuito de Estoril (Portugal). La campeona del mundo de WorldSSP300 en 2018 sufrió un fuerte accidente en el que se lesionó las vértebras D4 y D6 y finalmente se vio obligada a pasar por quirófano.

La corredora del equipo Provec Racing se perdió lo que restaba de temporada 2020 y hace dos semanas volvía a ser intervenida para retirarle las placas de la espalda tras la fractura de vértebras sufrida.

Cinco meses después de aquel accidente, Ana Carrasco volverá a subirse a su Kawasaki Ninja 400 en los test de pretemporada para comenzar a preparar el mundial 2021 del WorldSSP300, donde seguirá con el equipo Provec y tratará de conseguir su segundo campeonato.

"¡Es una gran semana! El médico me ha dicho que estoy totalmente recuperada", confirmó la piloto durante el anuncio de un nuevo colaborador para 2021. "Además, es estupendo contar con Armure, la nueva equipación tiene una gama muy chula. Hay una amplia colección: chaquetas, pantalones, guantes, botas, y he visto que pronto habrá cosas innovadoras. Estoy segura de que su apoyo me ayudará en mi lucha por ganar el campeonato".

Aunque el mundial de Supersport 300 no arrancará hasta el 25 de abril en el Circuito de Assen, Ana Carrasco se subirá por primera vez a su Kawasaki a principios de febrero en el mismo Circuito de Estoril donde se lesionó. Además, el 29 y 30 de marzo tomará parte en el test programado en el Circuit de Barcelona junto al resto de participantes en el campeonato.