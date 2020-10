Ana Carrasco seguirá en Supersport 300 en 2021 con Kawasaki

El equipo Provec acaba de anunciar la renovación para la próxima temporada de Ana Carrasco. La piloto de Cehegin (Murcia) regresará a la pista el año que viene cuando se recupere por completo de la lesión en la espalda que se produjo el mes pasado durante un test en Portugal.

De hecho, la renovación llega la española continúa con la rehabilitación tras la operación que le obligó a pasar por el quirófano para estabilizar las lesiones producidas en tres vértebras. La campeona del mundo de 2018 se vio obligada a finalizar la temporada antes de tiempo.

“2018 fue un año muy especial para mí y de alguna manera parece como si fuera ayer” , comentó la primera mujer en ganar un mundial de la FIM. “Sin duda, ganar el mundial Supersport 300 cambió mi vida para siempre. No solo había logrado uno de mis objetivos en la vida, sino que también me convertí en un símbolo para otras mujeres que aspiran a hacer realidad sus sueños. En la parrilla, soy un competidor más, no una mujer sino una competidora".

"A este nivel compitiendo con el apoyo de Provec y Kawasaki en 2021, mi deseo de ganar el campeonato por segunda vez ha sido el combustible para mi reciente recuperación. Quiero dar las gracias no solo a Kawasaki y Provec, sino también a todos nuestros socios y patrocinadores que incluso en esta situación del COVID y a pesar de la lesión apoyan este proyecto para la próxima temporada”.

Guim Roda, director del equipo Provec, comentó: “Ana y el equipo Provec tienen cuentas pendientes en el WorldSSP 300. Hay un apoyo tan grande hacia ella en España y en todo el mundo que ayuda muchísimo. Tenemos el material, la experiencia y, lo más importante, la piloto para triunfar la próxima temporada. Es un proyecto construido solo para Ana, sus esfuerzos benefician a todo el WorldSSP 300 y aseguran una increíble exposición mediática a todo el Campeonato y a Kawasaki, por lo que sentimos que nuestra obligación es asegurarle un proyecto competitivo para seguir haciendo historia. Ella se lo merece, como piloto y como persona, y seguro que 2021 será su momento para hacer historia una vez más”.

