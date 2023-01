Rifirrafe entre Bautista y Ana Carrasco tras el test del WorldSBK en Jerez

Cargar el reproductor de audio

Los test del WorldSBK en el circuito de Jerez vivieron un primer enfrentamiento entre pilotos y nos dieron una imagen de lo que puede deparar la temporada 2023. Sin embargo, no faltaron tampoco las acusaciones entre protagonistas, y Álvaro Bautista y Ana Carrasco se enzarzaron en un cruce de declaraciones.

El vigente campeón del mundo sufrió una caída durante la mañana de la primera jornada, el miércoles, y al final del día explicó lo ocurrido. Ana Carrasco compartía pista con los pilotos de Superbike y Supersport con una Yamaha R6, y según el piloto de Ducati, la campeona de SSP300 de 2018 rodaba demasiado despacio y él se cayó para esquivarla, afortunadamente sin consecuencias.

Bautista argumentó que Ana Carrasco debería correr entre otras categorías: "Ana iba más o menos media recta por delante de mí, pero en la frenada me acerqué demasiado rápido. Tuve que moverme a la derecha, entrando en la parte sucia de la curva, por lo que la rueda delantera patinó. Por suerte no pasó nada, pero Ana debería rodar con los amateurs. Es demasiado lenta para hacerlo con los pilotos de Superbike y Supersport. No es muy seguro".

La respuesta de Ana Carrasco no se hizo esperar y explicó su versión de los hechos en redes sociales. La piloto española acudió a Twitter para dar su opinión, haciéndose eco de las declaraciones de Bautista y defendiéndose, dirigiéndose a su compatriota sin tapujos. Es cierto que rodaba más despacio, con una moto que no estaba a la altura de las Superbikes que hicieron el test en Jerez, pero su versión revela unos hechos diferentes a los contados por Bautista.

"Lo de amateur lo dices porque soy mujer?? Campeón del Mundo, vi tu pizarra en la línea de meta, y supe que venías. Entre la T1 y T2 me puse en el interior, me giré para ver cuando pasabas, y te vi cayendo... así que no cuentes milongas", tuiteó Ana Carrasco.

De momento, Álvaro Bautista no ha contestado en redes sociales a la publicación en la que Ana Carrasco le mencionó.