WRC: Suninen pide disculpas a Hyundai por su error en Chile

Teemu Suninen, que completó en el pasado Rally de Chile del WRC su tercera participación al volante de un Rally1 híbrido, parecía en camino de terminar en el podio tras una impresionante actuación el viernes y el sábado, en la última prueba de tierra de la temporada 2023.

El finlandés lideró brevemente el rally tras ganar el cuarto tramo, antes de colocarse segundo, una posición que mantuvo hasta que cometió un error en la penúltima etapa del evento. El piloto de 29 años estaba luchando con su compañero en Hyundai Motorsport, Thierry Neuville, cuando chocó contra un tocón de un árbol que le causó daños terminales en la suspensión delantera derecha.

Así fue el Rally de Chile del WRC 2023: WRC Chile: clase magistral de Tanak para darle la victoria a M-Sport

El abandono aupó a Neuville a la segunda plaza, por delante del trío de Toyota conformado por Elfyn Evans, Kalle Rovanperä y Takamoto Katsuta. Esto puso fin a las débiles esperanzas de Hyundai de hacerse con el título de constructores del WRC, ya que Toyota superó a la marca coreana por los 13 puntos necesarios para hacerse con su tercera corona consecutiva.

"Me gustaría dar las gracias al equipo. Ha sido un gran rally y una bonita batalla con Thierry, pero por desgracia, nuestro duro trabajo ha llegado a su fin por culpa de un error muy pequeño", dijo Suninen.

"Me he pasado unos centímetros con la trazada y he chocado contra un tocón de un árbol. Afortunadamente, no nos hemos hecho daño. Siento mucho que todo el equipo no haya podido subir al podio este fin de semana. Esperamos poder arreglarlo dentro de unas semanas en el Rally de Europa Central".

Hyundai se había fijado como objetivo un doble podio tras el abandono de Esapekka Lappi después de sufrir un vuelco en el primer tramo. El director del equipo, Cyril Abiteboul, admitió que el abandono de Suninen fue "decepcionante", pero confía en que su piloto pueda aprender del error.

"Perdimos un coche en la primera etapa del viernes y estábamos convencidos de que una P2 y una P3 podría haber sido un buen resultado para salir de Chile", dijo Abiteboul a Motorsport.com. "Es bastante decepcionante lo que pasó con Teemu y, en particular, habíamos discutido el objetivo para el equipo, y estábamos dispuestos a asegurar el podio".

"Creo que se dejó llevar un poco por su posición y tal vez no [tuvo] la prioridad correcta frente al objetivo correcto. Espero que todos podamos seguir adelante y que él pueda ganar en madurez después de este incidente, que no quita el hecho de que haya hecho un rally fuerte al margen de eso", comentó.

Suninen pilotará el tercer i20N de Hyundai en el Rally de Europa Central, que acoge la penúltima prueba de la temporada 2023 a finales de este mes (26-29 de octubre). Su futuro está aún por confirmar.