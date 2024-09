El WRC contará con diferentes formatos en 2025

El Campeonato del Mundo de Rallis está listo para presentar nuevos formatos de pruebas para determinadas rondas de la próxima temporada, ya que busca añadir más variedad a su calendario.

El campeonato lleva tiempo investigando cambios en la duración de sus pruebas, y el Rally de Italia Cerdeña ya probó un concepto condensado de 48 horas este año.

Tras eso, llegaron una serie de propuestas realizadas por el recién creado grupo de trabajo de la FIA diseñado para abordar el futuro de los rallies.

Esa lista de propuestas incluye una mayor flexibilidad a la hora de determinar las rutas de las rondas del WRC en lugar de estar prescritas a un formato establecido. No obstante, se espera que todos los rallies sigan terminando los domingos.

Se espera también que esa variedad en la duración de las pruebas añada más carácter a los rallies y, por tanto, más posibilidades de crear historias únicas.

El WRC anunció su calendario ampliado de 14 pruebas para 2025 en julio y, según el promotor del WRC, algunas pruebas tendrán formatos diferentes el año que viene.

"Habrá un par de pruebas el año que viene que tendrán formatos ligeramente diferentes. Sé de un evento que probablemente será un poco más largo y sé de otro que tendrá un formato más ajustado", dijo el director de eventos del WRC, Simon Larkin, en una mesa redonda con los medios de comunicación en el Rally Acrópolis de Grecia.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

"Siempre hemos dicho que no queremos que haya diferentes marcas de eventos. No queremos que haya algo llamado sprint WRC. No queremos que haya algo llamado WRC Endurance".

"Muchos de nuestros pilotos multimillonarios nos dicen constantemente que las cosas son demasiado complicadas. No necesitamos hacerlo más complicado".

"Un evento del WRC es un evento del WRC, pero eso no significa que uno no pueda tener X número de kilómetros y otro un número diferente".

"Ya sé que va a haber una prueba que va a ser bastante más larga el año que viene, lo que es genial, y otras que van a ser ligeramente modificadas. Para mí eso es bueno".

No está claro qué pruebas tendrán una duración diferente la próxima temporada, pero se sabe que el Rally Safari de Kenia tenía el deseo de tener un formato más largo.