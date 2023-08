WRC Finlandia: Evans sobrevive a un viernes lleno de dramatismo

Elfyn Evans pasó la mayor parte de la jornada del viernes en el Rally de Finlandia luchando con Kalle Rovanperä, después de que este último asumiera el liderato de la prueba en el segundo tramo y después encadenara cinco 'scratchs' consecutivos. Pero el vuelco del líder del Mundial en el SS8 le dio al galés el liderato, que mantuvo durante toda la tarde, con una ventaja de 6.9 segundos sobre Thierry Neuville tras 10 de los 22 tramos.

Takamoto Katsuta completó el día en tercera posición (+16.4 segundos) por delante de Teemu Suninen (+28.8 segundos) y el director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala (+1:23.7), compitiendo en su retorno al WRC con un cuarto coche.

Sólo cinco unidades de Rally1 llegaron al servicio tras los abandonos de Rovanpera, Esapekka Lappi, que estrelló su Hyundai en el SS5, y el dúo de M-Sport formado por Ott Tanak y Pierre-Louis Loubet. Tänak sufrió un problema de motor causado por un impacto en el protector del cárter de su Ford Puma en el tercer tramo, mientras que Loubet se estrelló en dicho recorrido.

Tras un impresionante bucle matinal, Rovanpera continuó su racha de victorias de etapa por la tarde al ganar el SS6 (Laukaa, 11,78 km). El finlandés sorprendió al marcar el ritmo después de declarar que había sido "demasiado prudente" en las carreteras de grava, mojadas. Sin embargo, fue rápido como para llevarse la victoria de etapa por 2 décimas sobre Katsuta, con su rival más cercano en la general, Evans, 1,4 segundos más lento.

Neuville tuvo problemas para sacar ritmo a su Hyundai en estas condiciones y perdió la tercera posición de la general en favor de Katsuta. El belga incluso perdió más tiempo en el SS7 (Lankamaa, 14,21 km), en circunstancias inusuales cuando empezó a llover con fuerza. Frenó antes de las tablas de la meta volante debido a un problema con sus limpiaparabrisas.

"Me detuve en la señal amarilla. Estaba enfadado con los limpiaparabrisas y me detuve un poco antes de la meta", dijo Neuville. "A alta velocidad [los limpiaparabrisas] no limpian. No podía ver nada". La lluvia, sin embargo, no detuvo a Rovanperä, que ganó con un margen de 4 décimas sobre Evans, pero éste iba a ser el último acto del primero el viernes.

El rally cambió de rumbo en el SS8 (Myhinpaa, 15,51 km) cuando Rovanpera perdió el control de su GR Yaris en una cresta, lo que provocó que el coche acabara volcado al borde de la carretera. El piloto y su copiloto Jonne Halttunen resultaron ilesos en el incidente, que Rovanpera describió como un accidente "estúpido".

A continuación, Neuville marcó el mejor tiempo de la etapa a pesar de verse frenado por los espectadores que le advertían del accidente de Rovanpera. "Nos frenaron, no sé, 800 metros antes del accidente", dijo el ya segundo en la general a 10.9 segundos del nuevo líder del rally, Elfyn Evans. "La gente me saludaba y yo aceleraba y frenaba cuando en realidad la carretera estaba libre. Es lo que hay, hice lo que pude para ser honesto".

Con Rovanperä fuera de carrera, la batalla por el liderato entre Evans y Neuville se intensificó en el noveno tramo (Halttula, 9,14km). Neuville logró recortar 1.2 segundos al de Toyota al adjudicarse una segunda victoria de etapa, para reducir la desventaja a 9.7 antes del último tramo del viernes. "Obviamente, Kalle está fuera, uno de nuestros principales contendientes. Elfyn es uno de nuestros principales rivales en el campeonato y estamos luchando por la victoria. Ahora vamos a por ella", dijo Neuville.

Katsuta se aseguró de que la lucha por la victoria fuera cosa de tres al marcar un tiempo idéntico al de Evans. Neuville continuó su ataque en la última superespecial de Harju, en condiciones de lluvia resbaladiza, para anotarse su tercer scratch seguido por 2.8 segundos sobre Evans. El finlandés Jari Huttunen terminó el día liderando la categoría WRC2 en la sexta posición de la general, 12.9s por delante de su compatriota Sami Pajari.

El Rally de Finlandia continúa el sábado con ocho etapas programadas, de 160,68 kilómetros.