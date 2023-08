WRC Finlandia: Evans dobla su ventaja tras una mañana perfecta

El de Toyota se impuso en unas complicadas condiciones de lluvia para ganar las cuatro etapas del bucle matinal y aumentar su ventaja del día anterior de 6,9s hasta los 17,7s, mientras que el resto de tripulaciones del WRC se dirigían al servicio de asistencia del mediodía.

Teemu Suninen, de Hyundai, arrebató la tercera posición a Takamoto Katsuta, de Toyota, tras un error del piloto japonés en una de las especiales de la mañana del sábado.

Jari-Matti Latvala, tres veces ganador del Rally de Finlandia, pudo completar sin problemas las etapas para mantenerse quinto en la general.

La parrilla del Rally1 se amplió a seis coches el sábado después de que M-Sport pudiese reparar la suspensión dañada de Pierre-Louis Loubet tras su accidente en la tercera etapa del viernes.

Sin embargo, el campeón del mundo de rallies y líder del rally durante mucho tiempo, Kalle Rovanpera, no pudo salir a la carretera debido a los daños sufridos en el chasis de su GR Yaris tras su espectacular vuelco en la octava etapa. Esapekka Lappi se encontraba en una situación similar, mientras que Ott Tanak, de M-Sport, se quedaba fuera tras un fallo de motor provocado por un incidente con una roca.

La lluvia que asoló la jornada del viernes regresó cuando los equipos tenían que enfrentarse a la nueva etapa 11 (Vastila 18,94 km) en condiciones bastante resbaladizas.

Sin embargo, eso no frenó al líder, Elfyn Evans, que se adjudicó su primera victoria de etapa. El galés casi duplicó su ventaja en la general al ser 4,6s más rápido que su rival Thierry Neuville, que tuvo problemas con su i20 N en las resbaladizas carreteras de tierra.

"Estaba sufriendo por el agarre del coche. En cuanto intenté apretar un poco más, perdí el coche. No podía mantenerme en la línea e hice lo que pude", dijo Neuville.

En la batalla por la tercera plaza de la general, Suninen ha podido recortar 0,8s a Katsuta, que ha tuvo que modificar sus reglajes al inicio de la etapa y le obligó a un planteamiento más cuidadoso.

Ambos fueron casi ocho segundos más rápidos que Latvala, que poco a poco parece aclimatarse un poco mejor al GR Yaris de Rally1.

Neuville fue capaz de encontrar su ritmo en la siguiente y ondulada etapa 12 (Paijala, 20,19 km), en la que se enfrentó a Evans en lo que resultó ser una de las especiales más reñidas hasta la fecha.

Evans estaba 0,3s por debajo de Neuville en el penúltimo tramo, pero una sección final estelar le dio una diferencia de 0,7s a su favor y así conquistó su segunda victoria de etapa.

"Creo que en algunos lugares debería haber sido un poco más valiente, sobre todo al inicio, donde no lo hice tan bien como me hubiera gustado", dijo Evans, que amplió su ventaja a 11.9s. "Es bonito estar en esta posición y, por supuesto, aún queda mucho camino por recorrer".

Sin embargo, hubo drama para el tercer clasificado, Katsuta, que tuvo suerte de sobrevivir a un trompo bastante agresivo. El japonés perdió 13.8s frente al perseguidor Suninen y cayó al cuarto puesto de la general.

"He hecho un trompo. Estaba tan resbaladizo que perdí un poco la trazada y no pude controlarlo. Tuve que dar marcha atrás y me costó mucho tiempo", dijo Katsuta.

A la cabeza de la carrera, Evans mantuvo su perfecto comienzo del sábado por la mañana tras marcar el tercer mejor tiempo en la 13ª etapa (Rapsula, 20,56 km).

El piloto de Toyota se ha impuesto a Neuville por 3,4s y el segundo dijo que había ido "al máximo" durante toda la etapa, lo que dio todavía más relevancia al tiempo de Evans.

Katsuta empezó a recuperarse de su caída a la cuarta posición ganando por 0.3s a Suninen para reducir la diferencia en su lucha por el podio a 1.9s.

Las carreteras fueron secándose tras los chubascos de primera hora de la mañana, aunque la tierra permaneció húmeda en la 14ª etapa (Vekkula 20,65 km), la última del bucle matinal.

Evans volvió a ganar la etapa para completar una mañana perfecta para el vencedor del Rally de Finlandia 2021. Neuville sufrió con su i20 N y acabó siendo 2,4s más lento que Evans.

Mientras tanto, un decidido Katsuta intensificó su lucha al arañar 0.9s a Suninen en la prueba para acercarse a un segundo de la tercera posición del podio.

En WRC2, Jari Huttunen lideró su categoría en la sexta posición de la general, por delante de su compatriota Sami Pajari.

Todas las tripulaciones del WRC realizarán una segunda pasada por los mismos tramos esta tarde.