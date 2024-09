Ogier explica su vuelco en Grecia y se arriesga a una multa por sus comentarios

Sébastien Ogier reveló que un pinchazo contribuyó a su accidente en la última etapa (Power Stage) del Rally Acrópolis que le deja "en una mala posición" en la batalla por el título del Mundial de Rallies.

El ocho veces campeón del mundo parecía camino de terminar segundo por detrás del ganador final y rival por el título, Thierry Neuville, antes de sufrir un accidente en la Power Stage con la que finalizó el rally y que truncó cualquier esperanza de conseguir puntos en el Super Sunday.

Ogier consiguió reparar los daños sufridos en la suspensión de su GR Yaris en el accidente y finalmente pudo llegar al final con el coche para sumar 13 puntos después de terminar el sábado en tercera posición.

Cuando se le pidió que explicara lo sucedido en la última etapa, dijo: "Había rocas por todas partes, y yo lo sabía y esa que golpeé está en un lugar donde tienes que ir por el corte que está lleno de rocas y es cuestión de centímetros si golpeas la correcta o no".

"Cuando me he dado cuenta de que tenía un pinchazo en la siguiente frenada no lo he anticipado lo suficiente y es un tramo de bastante velocidad por una cresta. No pude frenar, subviré y acabé volcando".

"Por suerte he podido arreglar el coche porque no tenía muy buena pinta y una rueda estaba casi arrancada y no confiaba en poder arreglarla. Pero funcionó y logré recuperar lo que pude para el equipo".

"Al final no tengo ningún problema en asumir la responsabilidad de este accidente tras el pinchazo y no ser capaz de reaccionar lo suficientemente rápido y parar y cambiar dicho pinchazo".

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT

Ogier lideraba el rally en la quinta etapa, pero un fallo en el turbo le hizo perder más de dos minutos y medio, poniendo fin a sus esperanzas de victoria. El piloto a tiempo parcial, del que no se esperaba que luchara por el título, era el rival más cercano de Neuville en el campeonato [a 27 puntos antes de Grecia], pero ahora se encuentra a 38 puntos.

"Hasta ahora [las opciones al título] no tenían muy buena pinta y no van en la dirección correcta, eso está claro", dijo.

"No es un gran problema para mí, fue algo que surgió y me dije 'vamos a ver qué pasa este fin de semana', que iba a ser un fin de semana en el que el factor suerte iba a jugar un papel importante".

Y añadió: "Obviamente los dos últimos eventos han sido duros para el equipo, especialmente el domingo, que en este formato es crucial, lo que significa que perdimos terreno y nos pusimos en una mala posición para el campeonato".

"Hicimos muchas cosas cerca de la perfección, pero no cuenta porque no lo concretamos y la suerte no estuvo de mi lado".

Ogier, multa suspendida de 30.000 euros por sus comentarios en el Rally Acrópolis

Tras la conclusión del rally, los comisarios sancionaron a Ogier con una multa de 30.000 euros suspendida durante dos años por los comentarios realizados en televisión al final de la prueba inaugural del viernes. Una multa suspendida significa que solo tendrá que pagar esos 30.000 euros si lo repite en los dos próximos años.

El viernes, Ogier se sintió frustrado por el polvo que aún quedaba en los intervalos de tres minutos entre los coches del Rally1. El piloto de Toyota no fue el único competidor que se quejó del asunto y a partir de la siguiente etapa los organizadores del evento introdujeron huecos de cuatro minutos.

"Es molesto ver que el deporte nunca aprende. Lo pedimos, sabíamos que íbamos a tener polvo. Hay polvo flotando. Dicen que no. ¿Qué tienen en la cabeza? Nada. Es una locura", dijo Ogier al final de la primera etapa.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

El informe de los comisarios afirma que Ogier explicó los comentarios en el "calor del momento porque [estaba] relacionado con una cuestión de seguridad" y que se disculpó por su elección de palabras que no iban "dirigidas a nadie en concreto".



"El Sr. Kaj Lindstrom [director deportivo de Toyota] pidió a los comisarios que tuvieran en cuenta que el Sr. Ogier hizo otra declaración en Rally.tv al final de la SS2, agradeciendo haber aumentado la diferencia entre los coches competidores de P1 a partir de la SS2", afirma el informe de los comisarios.

"Además, añadió que había pedido, antes del inicio del rally y a través de los principales Comisarios, la posibilidad de poner un margen de cuatro minutos en lugar de tres".

"Los comisarios consideraron que las declaraciones del Sr. Ogier, incluso si no iban dirigidas a nadie en particular, perjudican directamente a la FIA y a sus comisarios, así como a los comisarios locales y a los cientos de voluntarios que están trabajando en el rally, todo ello en interés de la seguridad de los espectadores, competidores y oficiales".

"Los eventos automovilísticos se organizan con una estructura muy conocida de apoyo a los equipos y pilotos. La forma de abordar sus peticiones, problemas o reclamaciones está bien definida mediante procedimientos claros".

"Incluso si el Sr. Ogier hizo una declaración relacionada con una cuestión de seguridad, eso no se puede tomar en consideración como una circunstancia atenuante".

"Todas las personas son libres de expresar sus pensamientos, pero siempre deben tener cuidado de no incurrir en ofensas generales o actos contrarios al interés del deporte. Todas las declaraciones realizadas a través de la televisión en directo y/o los medios sociales en general, se muestran a millones de espectadores de todo el mundo."