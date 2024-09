Para Neuville, su victoria en Grecia es una "gran liberación de presión"

Thierry Neuville cree que su victoria en el Rally Acrópolis de Grecia es un momento significativo y una "gran liberación de presión" en su búsqueda de su primer título del Mundial de Rallyes. El belga consiguió su segunda victoria de la temporada 2024 tras superar una de las pruebas más exigentes de la historia reciente del WRC, en la que ocho de los nueve coches de la categoría Rally1 tuvieron problemas.

El piloto de Hyundai Motorsport se recuperó de un problema de motor el viernes para hacerse con la victoria y encabezar un triplete para la firma coreana tras un dramático tramo final, en el que su principal rival por el título, Sébastien Ogier, tuvo un accidente.

El francés pudo llegar a la meta del tramo tras completar una rápida reparación en su GR Yaris para adjudicarse los 13 puntos del sábado. Pero el ocho veces campeón del mundo cayó al tercer puesto de la general del campeonato por detrás de Ott Tanak, que ahora está a 34 puntos de Neuville a falta de tres pruebas. Hyundai cerró el podio, ya que el incidente aupó a Dani Sordo a la segunda posición y a Tanak a la tercera.

Reflexionando sobre su primera victoria desde Montecarlo, en enero, Neuville dijo a Motorsport.com: "Sentí una gran liberación de presión. Ha sido una carrera exigente, no hay secretos, habéis visto que ha sido un reto para todos".

"Obviamente, desde ayer por la mañana estábamos en una posición en la que no podíamos permitirnos un error, no podíamos permitirnos un pinchazo, pero teníamos que seguir adelante, y no era fácil, pero lo hemos conseguido. Nos mantuvimos muy tranquilos, y sentí que tenía las herramientas para hacerlo y me sentí cómodo en el coche. No hubo ningún error, nada. Estaba bastante seguro de que podíamos hacerlo".

"Es un gran momento, por supuesto. Si puedes aumentar la ventaja en el campeonato por siete u ocho puntos es fantástico, así que no hay nada que añadir. Es un gran fin de semana para el equipo y estoy muy feliz también de ver a Dani y Ott en el podio conmigo. Es un buen paso para ambos campeonatos", siguió.

La Power Stage puso de manifiesto la naturaleza brutal del Rally Acrópolis de este año, ya que Takamoto Katsuta, Tanak y Ogier -antes de su accidente- sufrieron pinchazos: "Ha sido un rally muy duro y, sinceramente, la Power Stage de hoy no debería ser el último tramo del rally. Ha destrozado los coches. No es un tramo, para ser sinceros. Ya lo hemos dicho en el pasado. Cada año se repara y cada vez va a peor", finalizó Neuville.