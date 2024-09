El WRC evalúa tres nuevas propuestas para su sistema de puntos

El radical sistema de puntos del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) introducido esta temporada, que ha dividido a la opinión popular, está siendo revisado y podría sufrir un cambio el año que viene.

La nueva estructura de puntos ha sido un tema de conversación habitual debido a su complejidad y ponderación, que muchos consideran que ha devaluado la victoria en un rally.

Este año, el reparto de puntos se ha dividido entre el sábado y el domingo, y los pilotos pueden conseguir puntos provisionales por su posición al final del sábado. Se otorgan en una escala móvil de 18, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2 y 1 punto desde el primer hasta el décimo puesto al final del sábado, pero esos puntos sólo se hacen efectivos si los pilotos cruzan la meta el domingo.

Además, los domingos hay otros puntos en juego [7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1] para los siete coches más rápidos durante las etapas del domingo, además del sistema [5, 4, 3, 2 y 1] para los cinco mejores en el Power Stage en cada prueba.

Aunque el nuevo sistema fue diseñado para mejorar la emoción del domingo, y ha sido muy eficaz en ese sentido, los pilotos y los equipos han sido muy críticos al valorar el reparto de puntos de un sistema que ha sido ridiculizado en varias ocasiones. La principal queja parece provenir del hecho de que un ganador de un rally puede fácilmente acabar el fin de semana con menos puntos que otro.

Debido a ello, se han presentado cuatro propuestas para modificar el sistema de puntos para el próximo año, que están siendo evaluadas por la Comisión del WRC.

"Actualmente tenemos cuatro propuestas, sistemas diferentes que estamos comprobando para ver cómo quedaría cada sistema si estuviera en vigor hoy", dijo a Motorsport.com la presidenta de la Comisión del WRC, Pernilla Solberg.

"Ahora queremos asegurarnos de que todo el mundo está de acuerdo y lo entiende, entonces se votará a finales de este año".

El director de deportes off-road de la FIA, Andrew Wheatley, espera que la Comisión del WRC se comprometa a llevar a cabo una evolución del sistema de puntos de cara a 2025.

"Algunas personas se han quejado del sistema de puntos", dijo Wheatley. "Otros lo han usado un poco estratégicamente en su beneficio. Pero otros no quieren arriesgarse".

"Lo que no hemos oído este año hasta ahora es que hayamos tenido domingos aburridos. Creo que habrá una evolución, no hay duda, lo decidirá la Comisión del WRC, pero no tienen que hacerlo hasta la última sesión del año", concluyó.