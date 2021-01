WRC: mal comienzo de Sordo en Montecarlo

Gap (Francia).- Dani Sordo vuelve esta temporada al Montecarlo tras dos años de ausencia y no lo hizo de la manera que se esperaba, más viendo el buen estado de forma en que terminó 2020.

El cántabro salió a pista en séptimo lugar, en unos tramos que estaban mejor de lo esperado y, por tanto, más rápidos.

En la primera especial perdió 18 segundos y se mostró bastante sorprendido, ya que, según dijo, había tenido un buen feeling con el coche: "El coche va bien, pero el tiempo ha sido muy malo, No sé, quizás hay más agarre del que yo esperaba".

Posteriormente, el piloto español de Hyundai, admitió que algo no iba del todo bien en su i20 Coupé WRC.

"Esta no es la forma en que esperábamos comenzar este rally. Tuve una sensación extraña con el coche justo antes del primer tramo. Hubo un ruido que nunca había escuchado antes, tal vez en el diferencial, sonaba como si algo no funcionara correctamente. Necesitamos comprobar qué es", confesó.

En la segunda especial, Sordo perdió todavía más tiempo, terminando a 42 segundos de su compañero de equipo, Ott Tanak, que lidera la general al final de la primera jornada.

"No sé que ha pasado", decía el cántabro al concluir la especial. "Ahora no he ido muy bien, pero en la anterior sí. Tenemos que investigar [lo que ha sucedido] y arreglarlo para mañana".

Pese a todo, Sordo considera que el rally no está perdido y confía en poder remontar a partir del viernes, donde la elección de los neumáticos jugará un papel fundamental como viene siendo habitual en Montecarlo.

"El rally es muy largo y mañana esperamos condiciones diferentes, pero sinceramente quería más de hoy", admitió el español. "Confiaba en que podría hacerlo bien en la primera especial y por eso creo que algo no va del todo bien. Tenemos que seguir presionando".

