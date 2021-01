Ocon: "Daré todo y más para luchar con Alonso este año"

Gap (Francia).– El piloto francés de Alpine F1 (ex Renault) tuvo su primera experiencia en rallies este jueves con motivo del Rally de Montecarlo, donde hizo de coche 0 de la primera cita del WRC 2021.

Ocon se puso a los mandos de un Alpine A110S pintado del característico color del fabricante deportivo francés y pudo vivir de primera mano qué se siente al recorrer las complicadas carreteras del mítico rally.

"Ha sido muy divertido, increíble, realmente disfruté en esas carreteras. Es mi primera experiencia en rallies, no es la más fácil para empezar, precisamente. Me sentí cada vez más cómodo a medida que iba recorriendo estos tramos. Siempre hay zonas complicadas, muchos cambios de agarre, así que es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Necesitas escuchar al copiloto también, lo cual no es fácil", resumió el francés su primera experiencia de este tipo a un reducido grupo de medios, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Cuando te centras sen una curva ya estás escuchando lo que viene después. Pero sí, lo gestioné mejor al final y fue muy divertido. Es una manera positiva de empezar a trabajar con Alpine también, la primera actuación del año, la primera vez con los colores en la chaqueta".

Cuando se le preguntó qué le parecen los pilotos de rallies, cuya especialidad dista mucho de la Fórmula 1 a la que él está ya acostumbrado, aseguró: "¡Son héroes! ¿Qué más puedo decir? Siempre veo las onboards después de los eventos, simplemente por verlas. Y van rapidísimo, pero al mismo tiempo parece todo controlado cuando ves a Ogier, cuando cortan las curvas... es guay. Pero cuando conduces de verdad parece todo más estrecho, mucho más difícil. Me quito el sombrero ante ellos. Los tienen bien grandes, de acero, diría".

Ocon, por supuesto, no podía pasar sin hablar de su nuevo compañero en Alpine F1, Fernando Alonso, con quien lleva trabajando varios meses, a pesar de que el asturiano aún no era piloto de la marca.

"Bueno, creo que Fernando es capaz de estar listo desde el principio. Ha hecho mucho trabajo de test, lo cual le va a ayudar en ese sentido. Creo que con toda su experiencia, aunque haya estado dos años fuera y pilotando aquí y allá, siempre está en forma y parece que tiene 20 años. Creo que estará listo desde el primer momento", vaticina el joven galo.

"Por supuesto, quiero ser competitivo. Quiero empezar donde acabé el año pasado, que es a un gran nivel en comparación con cómo lo empecé. He trabajado con la gente y ahora sé qué esperar, ellos saben lo que necesito. Así que voy a estar mucho más preparado. Eso está claro. Pero Fernando va a ser un rival duro. Daré todo lo que tengo para luchar con él. Pero al final, estamos compitiendo para el equipo y necesitamos sumar los máximos puntos que podamos entre los dos. Pero sí, apretaré".

Ocon también dejó claro entre risas que él siempre fue más de Michael Schumacher, cuando el alemán y el español se batían por ser el mejor del mundo a principios de los 2000.

"¡Yo era más fan de Michael! Lo sigo siendo, pero aun así, máximo respeto hacia él. Él y Michael son probablemente los que me hicieron enamorarme de este deporte", sentenció.

