Estabilizar Alpine en la F1 es "la máxima prioridad" de Renault

El CEO del grupo Renault desde hace casi un año, tras suceder a Luca de Meo a finales de julio de 2025, François Provost, asistió al GP de Gran Bretaña. El directivo francés pudo observar más de cerca la evolución del equipo Alpine, profundamente transformado y remodelado desde que el proyecto fue confiado al retornado Flavio Briatore.

Actualmente quinta en el campeonato de constructores, la escudería de Enstone está dentro de lo previsto para alcanzar los objetivos que se fijaron por el Losange, que continúa siendo su accionista mayoritario.

Los coches, pilotados por Pierre Gasly y Franco Colapinto, aprovechan en particular la elección de cambiar hacia el motor Mercedes, tras el polémico e histórico final del programa de motores en Viry-Châtillon.

Renault también asume la manera en que el equipo se reconstruye, que acogerá en particular un nuevo patrocinador principal inédito, la casa de moda Gucci, en 2027.

"Mi prioridad absoluta hoy es estabilizar la escudería, darle bases sólidas e iniciar una recuperación desde este año, lo que es el caso", explica François Provost en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

"Nuestro objetivo es alcanzar como mínimo la sexta plaza. Es la primera etapa. A partir de ahí definiremos nuestra nueva visión, nuestra nueva ambición".

"Cuando el equipo está completamente perdido, cuando estamos en la incertidumbre, primero hay que fijar prioridades a muy corto plazo y fijar al equipo en la consecución de objetivos muy concretos. Es lo que llamo el plan a un año. Los resultados son buenos en el plano deportivo y las cosas van bien por el lado del patrocinio. Por tanto, ahora estoy satisfecho, pero sigo siendo humilde. Sé que el camino por recorrer aún será largo".

Asumiendo un gran pragmatismo, François Provost repite desde hace varios meses que el compromiso de Renault con la Fórmula 1 no está en duda.

En cambio, se niega a abrir la puerta a un regreso de un motor propio a largo plazo, pese a que la FIA empuja para volver a los V8 atmosféricos simplificados de cara a 2030.

"No quiero perturbar al equipo ni a nadie sembrando la duda", insiste el CEO del constructor francés. "La situación está clara hoy: no desarrollamos motores para la Fórmula 1. Tenemos el motor Mercedes y es un buen motor. Es claramente uno de los factores desencadenantes de nuestra recuperación este año", añadió.

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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images