Las dos versiones del controvertido final del GP Histórico de Mónaco

El Ferrari 312B3 del ex piloto de F1 Jean Alesi y el Lotus 77 de Marco Werner, tres veces ganador de las 24 horas de Le Mans, estaban luchando por el liderato de la carrera del GP Histórico de Mónaco para coches de F1 de 1973-76 cuando chocaron.

El líder, Alesi, fue enviado contra las barreras en la recta de meta y quedó fuera de la carrera. Werner, que había conseguido la pole con 1,9 segundos de ventaja, continuó hasta la bandera a cuadros, pero recibió una penalización que le hizo caer a la tercera posición.

Alesi se mostró crítico con su rival alemán. "No tiene respeto por los coches", dijo el ganador del Gran Premio de Canadá de 1995.

"Obviamente estábamos 'compitiendo', pero no es la carrera de mi vida. Estaba disfrutando, derrapando este fantástico coche por las calles de Mónaco, pero dos veces me tocó al salir de la chicane".

"Tenía mucho más par que mi coche. Ya es una advertencia [para él] que tuve que cambiar de primera a segunda velocidad muy lentamente. En la salida de Loews, la salida de la chicane, la salida de la Rascasse, tuve un cambio lento, pero no le pasó nada [técnicamente] al coche".

"Fue realmente poco profesional, especialmente por el espíritu de este gran evento".

Jean Alesi

Pero Werner, que dice que un problema con el embrague dificultó su salida y ayudó a Alesi a adelantarle, tampoco se mostró contento con el piloto de Ferrari.

"Intenté hacer una buena carrera y aprovechar todas las oportunidades que tuviera, así que me mantuve cerca y esperé los errores de Alesi", dijo Werner. "Yo era el más rápido. Si la carrera hubiera terminado así, habría sido una gran actuación para nuestro deporte y habría estado bien que terminara segundo detrás de una ex estrella de la F1 tan grande".

"Desgraciadamente, todo resultó diferente. Le faltó un cambio y yo estaba demasiado cerca para evitar el contacto. Eso es todo... Un pequeño momento que cambió mucho. Me hubiera gustado hacer un movimiento para adelantar [tras] su error y ganar la carrera. No fue posible, no pude evitar el contacto".

"Nunca lo habría hecho a propósito. Cualquiera que conozca las colisiones de los monoplazas sabe que tenía un riesgo muy alto de pasar por encima de su rueda y provocar una gran catástrofe. Podría haber vivido con el segundo puesto, nunca haría una mala maniobra".

Werner, que se ha enfrentado a las críticas de algunos en redes sociales, pero que contó con el apoyo de varios de los que forman parte de las carreras históricas, también señaló su propio entusiasmo por este tipo de eventos.

"Es una pena increíble que un incidente de carrera se haya convertido en algo así", añadió. "No fue bueno para nuestro deporte".

"Llevo unos cuantos años participando en carreras de automovilismo histórico de forma intermitente. Me encantan estos coches antiguos y su historia. Yo mismo tengo un Tyrrell de Fórmula 1, mi Ralt ganador del GP de Mónaco de F3 en 1992 y un precioso Lotus 22 de Fórmula Junior".

"La gente me acusa de falta de respeto por los coches sin saber que conduje este Ferrari dos veces en Mónaco".

La espectacular onboard del Ferrari 312 B3 de la F1 1974