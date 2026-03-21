Rovanperä pausa su aventura en la Super Formula por motivos médicos

Toyota ha anunciado que los planes de Kalle Rovanperä para competir en el Campeonato de Super Formula de este año han sido pausados tras recibir asesoramiento y evaluaciones médicas.

El año pasado, Rovanperä anunció ambiciosos planes para dejar el Mundial de Rallyes y perseguir una carrera en monoplazas, con el objetivo final de competir al más alto nivel.

En un programa respaldado por Toyota, la aventura de Rovanperä en los monoplazas iba a comenzar con una temporada en la Super Formula japonesa, pilotando para el equipo KCMG. Tras completar el test de pretemporada de Super Formula el mes pasado en Suzuka, y después de recibir asesoramiento y evaluaciones médicas, Toyota y Rovanperä han tomado la decisión conjunta de detener el programa por ahora.

"Tengo noticias difíciles que compartir. Voy a dar un paso atrás en las próximas carreras y en mi participación en la temporada de Super Formula de este año", escribió Rovanperä en X (antes Twitter).

"Llevo ya bastante tiempo lidiando con problemas médicos, que han empeorado este año".

"Mi salud no me permite continuar de forma segura en este momento. Ahora mi primera prioridad es solucionar eso. Los comentarios y el progreso de este año muestran que hay un buen potencial en este proyecto. Mi etapa en las carreras de circuito no ha terminado. Siento mucho por quienes esperaban verme en pista".

"¡Espero veros a todos lo antes posible! Estoy agradecido a Morizo, TGR y a mis socios por su apoyo y por estar a mi lado, y seguiré trabajando duro para volver más fuerte. Gracias por vuestra comprensión y vuestro continuo apoyo".

Rovanperä tuvo un inicio complicado en su transición a los monoplazas, ya que tuvo que retirarse del test de postemporada de Super Formula en diciembre tras sufrir vértigo posicional paroxístico benigno, que afecta al equilibrio y a la visión a través del oído interno.

Sin embargo, en enero, el piloto de 25 años intensificó su preparación para la nueva temporada de Super Formula compitiendo en el Formula Regional Oceania Trophy en Nueva Zelanda con Hitech. El finlandés logró cinco resultados dentro del top 10, incluido un destacado primer podio en Teretonga Park en la novena carrera, terminando 16º en el campeonato antes de que una enfermedad le obligara a perderse la última cita en Highlands Motorsport Park.

Foto de: Masahide Kamio

Rovanperä volvió a ponerse al volante en el test de pretemporada de Super Formula en Suzuka el mes pasado, donde terminó con el 24º mejor tiempo. El finlandés mejoró su registro en más de un segundo a lo largo del test.

Toyota ha confirmado que Rovanperä mantiene su deseo de volver más fuerte y continuar compitiendo en circuitos, desafiándose al máximo nivel, pero solo cuando esté preparado para hacerlo. Toyota le ofrecerá todo su apoyo para ayudarle a regresar a la pista en el futuro.

"Me gustaría compartir algunas noticias difíciles: Kalle Rovanperä dará un paso atrás en las próximas carreras", señala un comunicado del presidente de Toyota, Akio Toyoda (Morizo).

"Ha puesto todo su corazón en este reto en los monoplazas, impulsado por un profundo e inquebrantable deseo de crecer. Cada vez que salía a pista en test privados, su velocidad era evidente. Lo he visto esforzarse más, descubrir algo nuevo dentro de sí mismo y rebajar sus tiempos vuelta tras vuelta".

"Sin embargo, a pesar de esa pasión y progreso, su cuerpo estaba teniendo dificultades para seguir el ritmo. Tras recibir una evaluación médica, llegamos a la dolorosa conclusión de que seguir compitiendo no era la decisión correcta para él".

"Como Morizo, esta decisión me pesó mucho. Me pregunté qué significa realmente dejarle perseguir la velocidad y qué significa proteger a alguien en quien crees. Al final, equilibrar esas responsabilidades me llevó a pausar su participación en la Super Formula de este año".

"A todos los implicados y a los aficionados que le han apoyado con tanto cariño, siento mucho no haber podido cumplir vuestras expectativas".

"Pero creedme: su reto en los circuitos está lejos de haber terminado. Su amor por los coches y su deseo de ser más rápido no desaparecerán".

"Como Morizo, seguiré a su lado, no solo como piloto, sino como compañero de equipo que cree en él con todo su corazón. Gracias por vuestro continuo y sincero apoyo".

El piloto reserva de KCMG, Seita Nonaka, ocupará el asiento dejado por Rovanperä en las dos primeras carreras en Motegi, los días 4 y 5 de abril.