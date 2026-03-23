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WRC Rally de Kenya

Katsuta defiende a Rovanpera tras varios rumores por su "parón" con monoplazas

Rovanpera ha paralizado sus planes de competir en la Super Fórmula este año debido a un problema de salud y Takamoto Katsuta ha salido en su defensa tras algunos rumores.

Tom Howard
Tom Howard
Editado:
Kalle Rovanpera, Kids com Team KCMG

Takamoto Katsuta, ganador de la última del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), salió en defensa de Kalle Rovanpera tras la decisión del finlandés de detener sus planes de competir con monoplazas este año debido a un problema de salud.

El dos veces campeón del mundo de rallyes, Rovanpera, y Toyota, emitieron dos comunicados el pasado fin de semana en los que confirmaban que los planes para competir en la Super Fórmula japonesa se habían suspendido debido al agravamiento de un problema médico.

Aunque no se han revelado los detalles del problema, Rovanpera tuvo que retirarse de las pruebas de postemporada de la Super Fórmula de diciembre tras sufrir un vértigo posicional paroxístico benigno, afectando a su equilibrio y a su visión a través del oído interno.

En enero, el piloto de 25 años intensificó sus preparativos para la nueva temporada de la Super Fórmula compitiendo en el Trofeo Regional de Fórmula de Oceanía de Nueva Zelanda con Hitech. El finlandés logró cinco resultados en el top 10, incluido un impresionante primer podio en Teretonga Park en la novena carrera, en su camino hacia el 16.º puesto en el campeonato, antes de que esta enfermedad obligara al dos veces campeón del WRC a perderse la última prueba en el Highlands Motorsport Park.

Su íntimo amigo y excompañero de equipo en Toyota WRC, Katsuta, ha recurrido a las redes sociales para responder a los rumores negativos que surgieron tras estos anuncios, y apoya a Rovanpera para que se recupere lo mejor posible.

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"Con este tipo de noticias surgen todo tipo de rumores, pero no se debe a que su físico no se adapte a los monoplazas o a que le falte fuerza muscular ni nada por el estilo", escribió Katsuta en las redes sociales.

"Tal y como indica el propio comunicado de Kalle, la situación actual es que una enfermedad crónica que padece desde hace tiempo y, por desgracia, ha empeorado justo en este momento, por lo que la cuestión es qué es lo más importante ahora mismo".

"Por supuesto, no se tomó las carreras de monoplazas a la ligera ni nada por el estilo: había decidido desafiar al mundo de las carreras con un enorme respeto.  Incluso sacrificando muchas cosas".

"Seguramente él sea quien se sienta más frustrado por todo esto, y yo, que he sido quien ha seguido más de cerca este reto, siento exactamente lo mismo. Incluso en medio de todo esto, no puedo agradecer lo suficiente a Morizo-san y a todos los miembros del equipo por su enorme e inquebrantable apoyo. Sinceramente creo que Kalle se recuperará bien y volverá más fuerte".

"Por ahora, solo quiero que se recupere lo máximo posible. ¡Ánimo, Kalle!".

"Una última cosa: si supierais cómo ha ido Kalle en los test de F2 o en el simulador, os quedaríais alucinados. Así que sí, detesto todos esos rumores que circulan, por eso he escrito esto", finalizó.

Katsuta, que logró su primera victoria en el WRC en el Rally Safari de Kenia, tiene amplia experiencia en las carreras de monoplazas, ya que compitió en la Fórmula 3 japonesa entre 2012 y 2014, antes de dar el salto a los rallyes.

Cómo fue el Rally Safari de Kenia:

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