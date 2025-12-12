Tres accidentes en días distintos en la misma curva: Jack Doohan naufraga

Muchos ojos de los fans del motor estaban puestos en el test postemporada de la Super Fórmula en Suzuka, donde se dieron cita 36 pilotos, 14 de ellos debutantes. Entre los rookies estaba Jack Doohan, que sufrió una pesadilla repetida chocándose en los tres días de pruebas en la misma curva, lo que generó multitud de reacciones en redes sociales.

El australiano había debutado en la Fórmula 1 en 2025, pero después de seis decepcionantes grandes premios, Alpine le bajó del coche y subió a Franco Colapinto. Sin opciones en la F1, Doohan prueba suerte en el campeonato japonés de monoplazas, pero su inicio ha sido complicado.

El piloto de 22 años (cumplirá 23 el mes que viene) perdió el control del coche de Kondo Racing en el mismo punto, la curva Degner 1, lo que limitó su rodaje. En los tres casos, Doohan puso los neumáticos en la tierra, perdió el control y cayó presa de las barreras de protección en Degner 2.

Jack Doohan, KONDO RACING Foto de: Masahide Kamio

El entorno de Doohan no ha atendido a los medios, pero el director de fábrica del equipo KONDO, Nobuaki Atachi, habló con Motorsport.com y admitió no estar preocupado: "Luke (Browning, junior de Williams y también participante en los test con KONDO, como Doohan) y Jack están rindiendo muy bien. Jack acaba de tener una serie de accidentes, pero es un chico con mucho potencial. Creo que Suzuka en esta época del año es difícil y creo que hará las correcciones necesarias y esto no ocurrirá la próxima vez".

"Si podemos traer un coche aún mejor, no me preocupa nada".

Kondo Racing reparó el coche tras cada accidente, y después del último golpe, sufrido en la sesión matinal de este viernes, Doohan volvió a pista y mejoró su marca, para terminar noveno de los 14 debutantes y 26º en la clasificación general con un 1:38.350.

Atachi explicó que el objetivo era volver a la pista para no acabar la prueba con una mala imagen. Y sobre los accidentes, dijo: "Hoy quería terminar la sesión rodando tan fuerte como pudiera porque le rompería el corazón. Esperaba que se fuera a casa sin esa mala imagen, así que me alegro de haber conseguido ponerlo en pista de nuevo".

Jack Doohan, KONDO RACING Foto de: Masahide Kamio

Desgraciadamente para Jack Doohan, la Super Fórmula concluye así su año 2025 y no volverá hasta los días 25 y 26 de febrero, de nuevo en Suzuka, donde su presencia no está confirmada.

El test, por cierto, lo acabó liderando Ugo Ugochukwu, piloto de F2 y expiloto junior de McLaren F1, con un 1:36.862 al volante del del TOM'S Dallara-Toyota #1 de Sho Tsuboi pese a solo haber disputado las dos últimas de las seis sesiones de esta semana (o lo que es lo mismo, solo el último de los tres días). Ugochukwu superó en 0.473s al siguiente debutante y en 0.296s al segundo de la general, un Igor Fraga que marcó su mejor tiempo en la tarde de la primera jornada.

Clasificación de los test de Super Fórmula en Suzuka

Pos Nº piloto Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 1 1 Ugochukwu R 1'37.770 1'36.862 2 65 Fraga 1'37.429 1'37.158 1'38.650 1'37.358 3 14 Fukuzumi 1'37.950 1'37.566 1'37.783 1'37.221 4 64 Sato 1'37.849 1'37.318 1'37.712 1'37.576 5 5 Makino 1'37.437 1'37.353 1'37.441 1'37.319 6 7/8 Suzuki R 1'43.660 1'40.827 1'38.537 1'37.335 7 7 Yamashita 1'38.043 1'37.342 1'38.011 1'37.514 8 15 Iwasa 1'38.887 1'38.693 1'37.362 9 6 Ohta 1'37.765 1'37.705 1'38.544 1'37.381 10 29 R. Kobayashi R 1'39.520 1'38.401 1'38.629 1'38.807 1'39.572 1'37.430 11 37 Slater R 1'39.883 1'37.480 12 1 Tsuboi 1'38.343 1'37.513 1'37.640 1'37.617 13 4 Browning R 1'39.645 1'38.003 1'38.003 1'37.523 14 64 Okusa R 1'39.980 1'37.627 15 38 Sakaguchi 1'38.112 1'37.934 1'37.701 1'37.956 16 12 Arao R 1'39.251 1'38.775 1'38.481 1'37.791 17 20 O'Sullivan 1'38.190 1'37.959 1'38.117 1'37.823 18 37 Fenestraz 1'39.276 1'38.505 1'38.192 1'37.911 19 39 Oyu 1'38.722 1'38.017 1'38.156 1'38.091 20 16 Nojiri 1'38.056 1'40.421 1'38.445 1'38.184 21 38 Urabe R 1'40.006 1'38.065 22 28 K. Kobayashi 1'38.439 1'38.107 23 12 Koide 1'38.178 1'38.175 24 50 Nomura R 1'38.405 1'38.177 1'39.019 1'38.640 25 28 Kunimoto 1'38.606 1'38.224 26 3 Doohan R 1'41.581 1'39.683 1'39.189 1'39.112 1'39.378 1'38.350 27 53 Wurz R 1'39.881 1'40.364 1'39.638 1'39.377 1'38.588 28 22 Matsushita 1'39.710 1'39.712 1'39.808 1'38.742 29 50 David R 1'38.783 1'38.946 30 10 Juju 1'39.085 1'40.539 1'39.077 1'39.299 31 28 Koyama R 1'41.958 1'39.141 32 4 Natori R 1'40.013 1'39.469 33 53 Sasahara 1'39.615 34 14 Umegaki R 1'40.899 1'40.219 35 8 Rovanpera R 1'44.602 Sin tiempo 36 50 Shimizu R Sin tiempo

R= Debutante