Super Formula Pruebas Diciembre Suzuka

Tres accidentes en días distintos en la misma curva: Jack Doohan naufraga

Jack Doohan sufrió tres accidentes en tres días en la misma curva de Suzuka en su estreno en la Super Formula. Las redes no olvidan.

Jose Carlos de Celis
Jack Doohan, KONDO RACING

Jack Doohan, KONDO RACING

Muchos ojos de los fans del motor estaban puestos en el test postemporada de la Super Fórmula en Suzuka, donde se dieron cita 36 pilotos, 14 de ellos debutantes. Entre los rookies estaba Jack Doohan, que sufrió una pesadilla repetida chocándose en los tres días de pruebas en la misma curva, lo que generó multitud de reacciones en redes sociales.

El australiano había debutado en la Fórmula 1 en 2025, pero después de seis decepcionantes grandes premios, Alpine le bajó del coche y subió a Franco Colapinto. Sin opciones en la F1, Doohan prueba suerte en el campeonato japonés de monoplazas, pero su inicio ha sido complicado.

El piloto de 22 años (cumplirá 23 el mes que viene) perdió el control del coche de Kondo Racing en el mismo punto, la curva Degner 1, lo que limitó su rodaje. En los tres casos, Doohan puso los neumáticos en la tierra, perdió el control y cayó presa de las barreras de protección en Degner 2. 

El entorno de Doohan no ha atendido a los medios, pero el director de fábrica del equipo KONDO, Nobuaki Atachi, habló con Motorsport.com y admitió no estar preocupado: "Luke (Browning, junior de Williams y también participante en los test con KONDO, como Doohan) y Jack están rindiendo muy bien. Jack acaba de tener una serie de accidentes, pero es un chico con mucho potencial. Creo que Suzuka en esta época del año es difícil y creo que hará las correcciones necesarias y esto no ocurrirá la próxima vez".

"Si podemos traer un coche aún mejor, no me preocupa nada".

Kondo Racing reparó el coche tras cada accidente, y después del último golpe, sufrido en la sesión matinal de este viernes, Doohan volvió a pista y mejoró su marca, para terminar noveno de los 14 debutantes y 26º en la clasificación general con un 1:38.350.

Atachi explicó que el objetivo era volver a la pista para no acabar la prueba con una mala imagen. Y sobre los accidentes, dijo: "Hoy quería terminar la sesión rodando tan fuerte como pudiera porque le rompería el corazón. Esperaba que se fuera a casa sin esa mala imagen, así que me alegro de haber conseguido ponerlo en pista de nuevo".

Desgraciadamente para Jack Doohan, la Super Fórmula concluye así su año 2025 y no volverá hasta los días 25 y 26 de febrero, de nuevo en Suzuka, donde su presencia no está confirmada.

 

El test, por cierto, lo acabó liderando Ugo Ugochukwu, piloto de F2 y expiloto junior de McLaren F1, con un 1:36.862 al volante del del TOM'S Dallara-Toyota #1 de Sho Tsuboi pese a solo haber disputado las dos últimas de las seis sesiones de esta semana (o lo que es lo mismo, solo el último de los tres días). Ugochukwu superó en 0.473s al siguiente debutante y en 0.296s al segundo de la general, un Igor Fraga que marcó su mejor tiempo en la tarde de la primera jornada.

Clasificación de los test de Super Fórmula en Suzuka

Pos piloto   Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6
1 1 Ugochukwu R         1'37.770 1'36.862
2 65 Fraga   1'37.429 1'37.158 1'38.650 1'37.358    
3 14 Fukuzumi   1'37.950 1'37.566 1'37.783 1'37.221    
4 64 Sato   1'37.849 1'37.318 1'37.712 1'37.576    
5 5 Makino   1'37.437 1'37.353 1'37.441 1'37.319    
6 7/8 Suzuki R     1'43.660 1'40.827 1'38.537 1'37.335
7 7 Yamashita   1'38.043 1'37.342 1'38.011 1'37.514    
8 15 Iwasa     1'38.887 1'38.693 1'37.362    
9 6 Ohta   1'37.765 1'37.705 1'38.544 1'37.381    
10 29 R. Kobayashi R 1'39.520 1'38.401 1'38.629 1'38.807 1'39.572 1'37.430
11 37 Slater R         1'39.883 1'37.480
12 1 Tsuboi   1'38.343 1'37.513 1'37.640 1'37.617    
13 4 Browning R     1'39.645 1'38.003 1'38.003 1'37.523
14 64 Okusa R         1'39.980 1'37.627
15 38 Sakaguchi   1'38.112 1'37.934 1'37.701 1'37.956    
16 12 Arao R     1'39.251 1'38.775 1'38.481 1'37.791
17 20 O'Sullivan   1'38.190 1'37.959 1'38.117 1'37.823    
18 37 Fenestraz   1'39.276 1'38.505 1'38.192 1'37.911    
19 39 Oyu   1'38.722 1'38.017 1'38.156 1'38.091    
20 16 Nojiri   1'38.056 1'40.421 1'38.445 1'38.184    
21 38 Urabe R         1'40.006 1'38.065
22 28 K. Kobayashi   1'38.439 1'38.107        
23 12 Koide   1'38.178 1'38.175        
24 50 Nomura R 1'38.405 1'38.177 1'39.019 1'38.640    
25 28 Kunimoto       1'38.606 1'38.224    
26 3 Doohan R 1'41.581 1'39.683 1'39.189 1'39.112 1'39.378 1'38.350
27 53 Wurz R   1'39.881 1'40.364 1'39.638 1'39.377 1'38.588
28 22 Matsushita   1'39.710 1'39.712 1'39.808 1'38.742    
29 50 David R         1'38.783 1'38.946
30 10 Juju   1'39.085 1'40.539 1'39.077 1'39.299    
31 28 Koyama R         1'41.958 1'39.141
32 4 Natori R 1'40.013 1'39.469        
33 53 Sasahara   1'39.615          
34 14 Umegaki R         1'40.899 1'40.219
35 8 Rovanpera R 1'44.602 Sin tiempo        
36 50 Shimizu R           Sin tiempo

R= Debutante

Mejores comentarios
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
Jack Doohan
Más de
Jack Doohan
Últimas noticias

Por qué Helmut Marko deja Red Bull: "Sentí que algo se había perdido"

Por qué Helmut Marko deja Red Bull: "Sentí que algo se había perdido"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Por qué Helmut Marko deja Red Bull: "Sentí que algo se había perdido"
Lancia revela su alineación de pilotos para su regreso al WRC en 2026

Lancia revela su alineación de pilotos para su regreso al WRC en 2026

WRC
WRC WRC
Rally de Arabia Saudí
Lancia revela su alineación de pilotos para su regreso al WRC en 2026
Max Verstappen no asisitirá a la gala de la FIA 2025

Max Verstappen no asisitirá a la gala de la FIA 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Max Verstappen no asisitirá a la gala de la FIA 2025
Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026

Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026

