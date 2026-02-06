El copiloto de Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, asume un cargo directivo en Toyota

Toyota ha nombrado a Jonne Halttunen, excopiloto de Kalle Rovanpera, director de proyecto para la incursión de la marca en el Campeonato Nacional de la American Rally Association (ARA) este año.

La marca japonesa anunció el año pasado sus planes de competir en el campeonato con su nuevo coche de rally GR Corolla RC2, que será pilotado por la estrella del Campeonato Mundial de Rally Raid de Toyota, Seth Quintero, y su copiloto Topi Luhtinen.

Este proyecto estará ahora supervisado por Halttunen, cuya carrera como copiloto en el Campeonato Mundial de Rallyes (WRC) ha quedado en suspenso tras la decisión de Rovanpera de abandonar el WRC para intentar labrarse una carrera en monoplazas. Halttunen ganó dos títulos consecutivos del WRC con Rovanpera en 2022 y 2023, en una asociación que les reportó 18 victorias en el WRC.

Halttunen espera ahora dar el salto a la gestión del equipo con Toyota en la ARA, que comenzará con el Rally 100 Acre Wood los días 13 y 14 de marzo. Toyota ha decidido no participar en la prueba inaugural de la ARA, el Sno*Drift Rally, que se celebra este fin de semana en Michigan.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: TOYOTA GAZOO Racing

"Mi trabajo consiste en gestionar el proyecto y también en intentar ayudar al equipo de la mejor manera posible, utilizando todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera en el WRC y aportando mis comentarios", afirma Halttunen, que también participará como piloto en la categoría nacional de rally F-Cup de Finlandia este año.

"Aún no he tenido la oportunidad de conocer a todos los involucrados, pero hemos tenido muchas reuniones y hay mucha gente que también ha participado en el WRC. Sé que todos son profesionales y todo lo que he oído sobre el equipo es positivo, así que estoy deseando trabajar con todos ellos".

"No sé si mi carrera en el WRC continuará en el futuro o no, pero, al menos por ahora, quería afrontar un nuevo reto, y esto es justo lo que quería. Quería seguir dentro del deporte, pero también tener algún tipo de función directiva en la que pudiera influir de alguna manera. Siempre me gusta intentar mejorar las cosas o desarrollarlas de alguna manera, así que esto me viene muy bien".

Mientras tanto, Rovanpera sigue preparándose para su debut en la Super Fórmula antes del inicio de la temporada en el Motegi el 4 de abril.