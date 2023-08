Hayden Paddon, campeón del ERC 2023 pese a no terminar

Hayden Paddon y su copiloto John Kennard afrontaban en la República Checa el 'Barum Czech Rally Zlín', el rally de asfalto del Campeonato de Europa (FIA ERC 2023) con una ventaja de 55 puntos sobre su rival más cercano, Martins Sesks, tras conseguir una victoria en la primera prueba de la temporada, en Portugal, a la que siguieron cuatro segundos puestos y un tercero. Una quinta plaza les habría bastado para asegurar el título.

La antigua pareja oficial de Hyundai en el WRC ocupaba la cuarta posición antes de chocar contra un árbol en el noveno tramo, causando daños graves a su BRC Racing i20 N Rally2. Sin embargo, el reglamento del Europeo de Rallyes establece que los contendientes deben descartar su peor resultado para el cálculo final de los puntos del campeonato.

El abandono de Paddon en este rally lo convirtió en el resultado a eliminar, y puso a Sesks en la responsabilidad de conseguir al menos 20 puntos para llevar la lucha por el título a la ronda final, que tendrá lugar en Hungría, el próximo mes de octubre.

Al final, Sesks sólo pudo terminar 12º, lo que fue suficiente para entregar el campeonato a Paddon y Kennard, los primeros vencedores de la prueba no europeos en la historia.

"Este rally no se puede subestimar y, aunque al final no fue como nos hubiera gustado, hemos aprendido mucho, y si podemos volver la temporada que viene estaremos en una posición mucho más fuerte que cuando empezamos este año", dijo Paddon. "Claro que asegurarnos el título no ha sido exactamente como habíamos planeado, pero en términos de victorias en el campeonato, éste es nuestro mayor logro hasta la fecha".

"Es el trabajo de toda una temporada, no sólo de un rally, aquí en Europa y en casa, tanto para el equipo como para John y para mí. Estamos orgullosos de conseguirlo y es el resultado de seis buenos rallies consecutivos en el ERC. Eso nos puso en una buena posición [como] para tener una mala ronda, así que en general, mirando a la temporada en su conjunto, podemos estar orgullosos de los resultados", añadió.

"Ha sido increíble trabajar con ellos [BRC Racing]. Gracias también a John, que se ha comprometido a formar parte de esto, y a nuestros patrocinadores y aficionados. Es un resultado increíble para todos los implicados y espero que sea algo en lo que podamos seguir trabajando en el futuro", finalizó.

Paddon regresará ahora a casa para continuar su temporada en el Campeonato de Rallyes de Nueva Zelanda.