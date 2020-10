Jorge Prado gana en Lommel y acaricia la segunda plaza en MXGP

Jorge Prado ya se había subido al podio en todas las categorías en la arena de Lommel, su segunda casa, y solo le faltaba en MXGP. El lucense aprovechó la segunda de las tres pruebas que este año acoge la pista belga, el Gran Premio de Limburg, para conseguirlo y lo hizo a lo grande.

El rookie, además, no solo se asienta en el top 3 del campeonato, sino que acecha la segunda plaza de Toni Cairoli y ya está a solo dos puntos de él a falta de cuatro pruebas. El de KTM acabó tercero, pero ve como se aleja un poco más su décimo título con la segunda plaza de Tim Gasjer, que sigue líder con 533 puntos, frente a los 478 del italiano y los 476 de Prado.

Prado sumó dos nuevos holeshot y ya lleva 16. La primera manga la lideró casi de principio a fin, pero en los últimos minutos Gajser aprovechó su único fallo en toda la carrera para pasarle por dentro y marcharse a por la victoria. Febvre completó el podio, mientras que Cairoli se conformaba con ser quinto tras Seewer y minimizaba daños.

En la segunda, Prado y Gasjer repetían el guión. El español lideró la primera mitad de la carrera, hasta que el esloveno pasó al ataque y Prado tuvo que defenderse de Cairoli y Febvre. Entonces, Gajser se salió de la pista en una curva y su Honda se quedó enganchada en una valla publicitaria, perdiendo varias posiciones. El #61 recuperó el liderato y lo pudo mantener pese a la presión de Cairoli, asegurándose la victoria en el gran premio por delante de Gajser, quien al final remontó hasta el tercer puesto.

"Estoy feliz y muy agradecido a todos los que me apoyan. Hoy ha sido un día muy duro, una carrera muy complicada pero con un gran resultado. El fin de semana estuve resfriado y no pude rendir al máximo, pero hoy me he encontrado con mejor ritmo y he podido batallar hasta el final. En la segunda manga cuando vi que podía ganar, tuve que dar el cien por cien de mi energía, Toni me adelantó, pero yo quería esta victoria y le he vuelto a pasar. Ha sido muy difícil, porque además el viento era muy fuerte y en los saltos la moto iba de un lado a otro, estoy contento de acabar esta carrera de una pieza", comentó Prado.

En la categoría MX2 la victoria fue para Tom Vialle. Jago Geerts se fue al suelo en ambas mangas, pero en la primera pudo remontar de nuevo e imponerse al francés y a Watson. En la segunda acabó por detrás de Vialle, Watson y Van de Moosdijk. El gallego Rubén Fernández fue cuarto y décimo en ambas mangas y acabó sexto en la general del gran premio.

Así queda el Mundial de MXGP tras el GP de Limburg

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 243 Tim Gajser Honda HRC 533 2 222 Tony Cairoli KTM 478 3 61 Jorge Prado KTM 476 4 91 Jeremy Seewer Yamaha 461 5 3 Romain Febvre Kawasaki 421

Así queda el Mundial de MX2 tras el GP de Limburg

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 28 Tom Vialle KTM 616 2 193 Jago Geerts Yamaha 555 3 919 Maxime Rénaux Yamaha 438 4 14 Jed Beaton Husqvarna 429 5 19 Thomas Kjer Olsen Husqvarna 410