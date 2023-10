Vídeo: Prado propone un divertido reto a Alonso entre su MXGP y el F1

Si a cualquier aficionado le preguntaran qué acelera más rápido, un Fórmula 1 o una moto de MXGP, la respuesta más rápida podría ser alegar que sería el monoplaza del Gran Circo. Sin embargo, la realidad es que en pura aceleración, la motocross es más competitiva, como defendió el vigente campeón del mundo de las dos ruedas, Jorge Prado.

El gallego asistió como invitado a uno de los programas más conocidos de la televisión española, La Resistencia, en el que le pusieron en esa tesitura. Sin dudarlo, afirmó que con su GasGas sería capaz de ir más rápido en una carrera de aceleración contra un coche de la máxima categoría del automovilismo, aunque todo en un ambiente muy relajado y cómico con el presentador, David Broncano.

El mismo cómico le insistió en que retara a Fernando Alonso a batirse en duelo, cada uno con su arma con la que compiten, y dijo: "Mi moto quizá acelera más que cualquier coche de Fórmula 1 o MotoGP, a lo mejor en un kilómetro no, pero en 200 metros, seguro. De verdad, no me estoy sobrando, además de que en las salidas soy bueno, eso es así, la moto de cross tiene muchísimo par".

"Fernando [Alonso], cuando quieras, te invito a que hagamos una pequeña batalla en la salida, moto contra Fórmula 1. Obviamente, él en asfalto y yo en tierra, lado a lado", dijo entre muchas risas el mejor en los Holeshots en las últimas temporadas, en las que se proclamó el rey indiscutible del campeonato de MXGP.

El gallego lo logró en 2018 y 2019 cuando competía en MX2, y en el momento en el que subió a la categoría máxima consiguió 16 en su estreno pese a perderse varias citas por lesión, con otras 18 en el 2021, 16 en 2022 y 14 en 2023, en donde se proclamó campeón del mundo con tan solo 22 años.

"De una forma u otra, siempre se me ha dado bien, no creo que haga mucho más que el resto. Como todo el mundo, también tengo que mirar la puerta de salida, soltar el embrague en el momento adecuado y acelerar", aseguró hace tiempo Jorge Prado. "Para mí es algo muy natural. También es cuestión de confianza y de saber que eres el primero, pero realmente quiero eso, de lo contrario, me llevo todo el polvo y la suciedad de los demás y ¡no me gusta!".

