MXGP de Cerdeña 2024: Prado vence con un doblete y reafirma su liderato

El campeonato del mundo llegó a una nueva cita, la que se disputaba en Italia con el Gran Premio de Cerdeña, en el que Jorge Prado volvió a dominar para firmar un doblete con el que amplía su ventaja al frente de la clasificación. Después de los entrenamientos y la clasificación, el gallego consiguió la victoria en las dos mangas y reafirmó su increíble estado de forma después de que sus rivales, Tim Gajser y Jeffrey Herlings, se desesperarán a su estela.

A pesar de que sufrió un pequeño susto cuando otro piloto se cruzó en su trayectoria durante las práctica en la que tuvo una caída, partió hacia la sesión clasificatoria con un tobillo tocado, pero ni eso le paró a la hora de marcar el mejor tiempo. Sin embargo, fue Jeremy Seewer quien se hizo con el holeshot en la primera de las citas, aunque el suizo cayó en las garras del español después de que impusiera un fuerte ritmo para encaminar ese doblete.

Mira lo que pasó antes en el MXGP de la temporada 2024: MXGP MXGP de España 2024: Prado triunfa en Madrid y sigue líder

Tim Gajser se tuvo que conformar con la segunda posición, seguido por Jeffrey Herlings, pero ambos esperaban poder batir a Jorge Prado en la segunda de las mangas. Una vez allí, el lucense logró su cuarto holeshot de la temporada y lideró hasta la línea de meta, aunque sufrió el acoso del neerlandés hasta que sufrió un incidente en el que mordió la arena italiana.

Tras certificar la victoria, dijo: "No puedo pedir más, en una pista muy bacheada y complicada, y con mucho calor había que estar muy concentrado para no cometer errores. He podido mantener en todo momento el control de la carrera, he hecho buenas salidas, he mantenido un buen ritmo y estoy feliz porque el trabajo de todo el equipo y el duro entrenamiento del invierno está dando sus frutos".

El piloto de GasGas disfruta ahora de 17 puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor, Tim Gajser, mientras que Jeffrey Herlings es el tercero en discordia en la pelea por el título mundial.

Además, Daniela Guillén volvió a realizar dos magníficas pruebas para alegrar todavía más el fin de semana en el motociclismo español y solo cedió contra Lotte Van Drunen tras remontar en la primera de las carreras, en la que fue segunda. Por ello, la catalana está empatada al frente de la clasificación general con la neerlandesa, pero ya se distancia bastante de Courtney Duncan.

"Estoy muy satisfecha con el resultado y con el rendimiento en esta carrera. La arena no es mi terreno, pero hemos entrenado bien y he tenido muy buen ritmo todo el fin de semana", dijo. "Estoy muy contenta con el comienzo de temporada y muy ilusionada con el próximo Gran Premio en Lugo. Vamos a trabajar a tope para poder estar en lo más alto".

El MXGP regresará el próximo fin de semana con la cuarta cita de la temporada en el mítico trazado de Pietramurata, y el campeonato del mundo irá a España durante el 11 y 12 de mayo de 2024 para competir en la ciudad natal de Jorge Prado, en Lugo, en lo que será el recibimiento que siempre soñó el campeón ante sus aficionados.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!