Prado se mete en el top 3 de la general del MXGP en Lommel

El Mundial de Motocross continuó su cabalgada sin descanso después del primer MXGP en Madrid y llegó a Lommel (Bélgica) con ambos campeonatos en máxima efervescencia. Jorge Prado arrasó como local en España y el domingo volvió a ser medio local en la localidad belga, donde ha vivido con su familia los últimos años –desde que tenía 11– antes de trasladarse a Roma (Italia).

En la arena de Lommel, el patio de su casa, Prado se lució en la sesión de clasificación, logrando su primera pole position del año y eligiendo el primero la valla de salida tras superar por 1,199 a Tim Gajser (Honda HRC), vigente campeón y líder del Mundial.

En la primera manga, curiosamente el joven español no arrancó como acostumbra, pero aun así pudo mantenerse en el top 5 en la primera curva. A continuación, superó a Gautier Paulin (Yamaha) y a un sorprendente Dylan Walsh (Honda) para ir en busca de Gajser.

El esloveno apretó fuerte desde los primeros compases y el gallego perdió comba y se vio superado por Paulin. El francés se encontró con un regalo inesperado del líder del campeonato, que se cayó en los últimos compases y le puso la victoria en bandeja. Prado mantuvo el tercer puesto final y endosó un buen puñado de puntos a sus rivales en la general: Seewer (8º) y un Cairoli (13º) al que sacaron de pista en la primera curva.

Los horarios del MXGP en Lommel: Horarios y dónde ver el triplete del MXGP en Lommel

En la segunda carrera, Prado logró su 14º Holeshot de las 24 carreras que se han disputado en lo que va de temporada y se ha asegurado ya matemáticamente el premio al mejor en las salidas de la categoría reina en 2020. Aunque resistió algunos giros, Gajser le superó y puso tierra de por medio.

Pero un Seewer desatado se llevó por delante a Prado cuando batallaban por el segundo puesto. El español pudo reemprender la marcha, pero cruzó meta en cuarta posición. Eso le valió para hacerse con la tercera plaza del podio en la general del GP de Flandes. José Butrón no pudo puntuar.

"Ha sido un buen día. Ayer no me encontraba bien porque estaba resfriado, pero hoy he podido aguantar, aunque ha sido una carrera muy dura físicamente. Gajser iba muy deprisa y no he podido seguirle y luego Seewer me ha golpeado, pero por suerte estoy aquí de nuevo en el podio", comentó tras la carrera.

Ahora Prado se coloca tercero en la general, a solo 11 puntos de Cairoli (2º) y a 59 de un Gajser que quiere encarrilar su tercera corona.

En MX2, Tom Vialle (KTM) y Jago Geerts (Yamaha), que corría como local este domingo, volvieron a protagonizar un intenso duelo. Pero al francés de KTM le valió con dos segundos puestos para hacerse con la victoria en la general y ampliar a 53 su ventaja en la general.

El español Rubén Fernández (Yamaha) completó una gran jornada al ser noveno en la primera manga y remontar desde el 24º puesto al 10º en la segunda. El gallego se cuela ya en la 9ª plaza de la general, a 38 puntos del octavo.

La próxima cita del MXGP 2020 será de nuevo en Lommel este próximo miércoles 21 de octubre con el GP de Limburg.

Así queda el Mundial de MXGP tras el GP de Flandes

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 243 Tim Gajser Honda HRC 488 2 222 Tony Cairoli KTM 440 3 61 Jorge Prado KTM 429 4 91 Jeremy Seewer Yamaha 429 5 3 Romain Febvre Kawasaki 383 6 259 Glenn Coldenhoff GasGas 375 7 21 Gautier Paulin Yamaha 352 8 84 Clement Desalle Kawasaki 312

Así queda el Mundial de MX2 tras el GP de Flandes