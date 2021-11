Herlings, campeón del MXGP 2021 en Mantova; Prado, la bala

El GP de Mantova, que ocupó el lugar que en el calendario inicial pertenecía a Argentina, echó el telón a la temporada 2021 de MXGP, cuyo campeonato principal llegó vivo hasta la última fecha, disputada este miércoles.

En Italia, Jeffrey Herlings ganó la batalla a Romain Febrve y Tim Gajser para convertirse en tricampeón gracias a un doblete dominando con superioridad ambas mangas.

Jorge Prado también dejó su marca en esta cita, pero finalmente tuvo que sucumbir a los dolores que le acompañan desde hace mucho tiempo y que le han afectado en la parte final del campeonato.

Aun así, el gallego pudo terminar quinto en Mantova y quinto en el campeonato, a pesar de correr con dolor en la espalda y con dos costillas desplazadas. Y al final del día, en la entrega de premios, se llevó el premio simbólico de piloto que mejores salidas hace, con nada menos que 18 holeshots (la mejor arrancada en una carrera).

De hecho sumó otros dos este miércoles en Italia, donde volvió a maravillar a todos con sus fugaces salidas. En la primera manga, dominó los primeros instantes hasta que el a la postre campeón Herlings le pasó a él y a su perseguidor más inmediato, Febvre. Ahí hizo de hombre de equipo y se pegó al francés para que éste no pudiera impedir la victoria de su compañero de KTM. Finalmente Prado sería quinto.

En la segunda, última manga del curso, Prado también fue líder, pero finalmente fue superado por los tres primeros del campeonato y acabaría envuelto en una lucha que le dejó séptimo. La victoria volvió a ser para Herlings, por delante de Gajser y de un Febvre que se fue al suelo y logró ser tercero.

"No ha sido un final de temporada fácil para mí, pero estoy satisfecho por haber podido terminar estas carreras. Lo he pasado mal y no estaba al nivel deseado, pero por lo menos tengo buen sabor de boca de haberlo dado todo y haber podido cerrar el campeonato encima de la moto y entre los mejores", declaró.

También se vio afectado por los dolores de una caída en los entrenamientos el español Rubén Fernández, que sin embargo fue sexto en la segunda carrera, siendo octavo en este gran premio.

Herlings acabó el año con 708 puntos, cinco por delante de Febvre. Gajser fue tercero a 19 puntos. Prado se quedó a cuatro puntos (566 frente a 562) de la cuarta plaza.

Además del campeón y del premio que ganó Jorge Prado, en la entrega de galardones también fue recompensado el Gran Premio de España celebrado en octubre en intu Xanadú-Arroyomolinos, Madrid, elegido como la mejor carrera del año.

Resultados de la Carrera 1 del MXGP 2021 en Mantova

Resultados de la Carrera 2 del MXGP 2021 en Mantova

Cla Piloto Chasis Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Puntos 1 Jeffrey Herlings KTM 18 35'29.493 25 2 Tim Gajser Honda 18 35'30.990 1.497 1.497 22 3 Romain Febvre Kawasaki 18 36'11.307 41.814 40.317 20 4 Jeremy Seewer Yamaha 18 36'12.521 43.028 1.214 18 5 Brian Bogers Gas Gas 18 36'15.003 45.510 2.482 16 6 Ruben Fernandez Honda 18 36'16.497 47.004 1.494 15 7 Jorge Prado KTM 18 36'20.484 50.991 3.987 14 8 Glenn Coldenhoff Yamaha 18 36'28.056 58.563 7.572 13 9 Jeremy Van Beta 18 36'30.456 1'00.963 2.400 12 10 Antonio Cairoli KTM 18 36'33.680 1'04.187 3.224 11