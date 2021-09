Vierge: “Tenía más a perder que a ganar subiéndome a la MotoGP”

Alcañiz.- La lesión de Franco Morbidelli primero, y el cese contractual de Maverick Viñales después, han llevado esta temporada al equipo Petronas SRT a tener que echar mano de Garrett Gerloff (Assen), Cal Crutchlow (en las dos carreras de Austria) y Jake Dixon (desde Silverstone) para completar la alineación de la formación satélite de Yamaha junto a Valentino Rossi.

Dixon volverá a subirse a la M1 Spec B de 2019 que hasta la lesión pertenecía a Morbidelli, después de que SRT le ofreciera la oportunidad a Xavier Vierge, que tras meditarlo decidió no aceptar.

“En un primer momento se presenta la oportunidad de correr en MotoGP y es casi imposible negarse. Pero luego lo piensas fríamente y, resumiendo muy rápido, tenía mucho más a perder que a ganar. Primero porque no voy a formar parte del equipo con ellos en MotoGP el año que viene, y hacer solo una carrera directamente, aún yendo bien, que es una posibilidad difícil viendo los resultados de todos los pilotos que han ido subiéndose a la moto, tampoco nos iba a traer nada bueno. En cambio, si lo hago mal me podía restar muchísimo de cara al futuro”, explicó este jueves Vierge en conversación con Motorsport.com.

Después de habérselo ofrecido a su compañero de equipo, el británico Dixon, en su carrera de casa, Silverstone, la oferta le llegó a Vierge para correr en su país, concretamente en Aragón este fin de semana. Pero el catalán prefirió mantenerse enfocado en su temporada en la clase intermedia.

“También por mis mecánicos y técnicos, estamos en una posición en el campeonato, a 20 puntos de los cinco primeros, y creo que por respeto a la gente que trabaja conmigo y que el año que viene también se quedan sin trabajo, debo seguir en esta categoría hasta el final, tratando de hacer buenos resultados e intentando volver al podio. Creo que se lo debo por respeto y porque es lo mejor para ellos y para mí”, añade el piloto, en referencia a que SRT cerrará sus equipos de Moto2 y Moto3 para 2022.

Una situación que deja sin equipo al español de cara al año próximo.

“Ahora mismo seguro no tengo nada, hay algunas opciones muy buenas para seguir en Moto2, y también en otros campeonatos. Estoy buscando un proyecto competitivo para disfrutar e intentar luchar por campeonatos, pero a día de hoy no tengo nada cerrado. Estoy centrado en acabar la temporada lo mejor posible. Las últimas carreras no están siendo fáciles, pero tenemos el potencial para volver al podio, que es el principal objetivo”.

Cederá su casco a una ONG

Un final de temporada en el que Vierge, junto a Pont Grup, protagonizarán una acción de lo más solidaria, al ceder el espacio que ocupa en el casco del piloto su patrocinador personal a una ONG, con la finalidad de dar visibilidad a la labor de este tipo de asociaciones.

La acción se denomina #CorreXVosotros y todas las ONG, asociaciones y fundaciones de todo el país que estén interesadas en ocupar ese espacio pueden solicitarlo.

“Con Pont Grup siempre hacemos acciones muy chulas, pero esta gana sin duda. Me hace mucha ilusión formar parte de una iniciativa como esta en tiempos tan difíciles como los actuales, en los que las ONG han trabajado mucho, y queremos darles la oportunidad de ocupar el espacio de Pont Grup en el casco durante el Gran Premio de Valencia, para darles un poco de altavoz al gran trabajo que hacen”, explicó el piloto de Barcelona.

