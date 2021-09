Alcañiz.- El de Honda aterriza en uno de sus circuitos favoritos; un trazado de esos que siempre tiene marcado con una 'X' en el calendario, y en el que espera sumar más puntos que nadie, ya sea para distanciarse al frente de la tabla o para recortarle margen a quien la lidera.

Esta ocasión es distinta porque la situación de Márquez también lo es. En su cabeza no está el título, sino tratar de ir recuperando las sensaciones que deberían llevarle a volver a pilotar como lo hacía antes de la caída que sufrió en Jerez, en la primera carrera de año pasado.

El ilerdense, que ya se impuso en Sachsenring, no descarta nada con vistas a este fin de semana, sabedor de que el escenario y el perfil de la pista, con la mayoría de curvas hacia la izquierda, le puede brindar una oportunidad de pelear por el podio, e incluso puede que por la victoria.

El español cree, sin embargo, que su estado físico y la falta de tracción de su moto son condicionantes demasiado importantes todavía como para tratar de centrarse en objetivos más ambiciosos, que vayan más alá de triunfos en unas circunstancias muy concretas.

“Sé que en el primer ensayo me sentiré muy bien, pero luego tendemos que ir entendiendo. Me gusta el circuito, me ha ido bien en el pasado, pero las expectativas tienen que ser distintas esta vez”, convino Márquez. “Estoy bien para ir en moto, pero para ser el mismo que antes aún me falta”, añadió.

La fractura en el húmero que se hizo en Jerez, y de la que después derivó la baja de nueve meses que se vio forzado a respetar, rompió también su hegemonía como gran dominador del certamen. Tras un año, el pasado, de muchas alternativas y que finalmente coronó a Joan Mir, a pesar de sumar una sola victoria, Fabio Quartararo ha heredado esa posición de fuerza que en las últimas temporadas le había correspondido a él.

Preguntado por si le pica la curiosidad de enfrentarse al Diablo en un tú a tú, Márquez no se ve en condiciones todavía de aguantarle a lo largo de un ejercicio.

“A Quartararo le veo lejos. Cuando le tenga más cerca supongo que me picará la curiosidad. Ha ganado experiencia, velocidad ya tenía mucha. Ahora es más agresivo en los adelantamientos. Ojalá pueda luchar con él el año que viene”, zanjó el #93.

