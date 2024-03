"El objetivo de Honda en SBK es estar delante antes de mitad de temporada"

Entre otras decisiones importantes de cara al refundado proyecto de Honda en el Mundial de Super Bikes, los responsables de HRC colocaron a José Escamez, procedente del equipo japonés en MotoGP, al frente del equipo, en lugar del ex piloto británico Leon Camier, que dejaba el cargo al que accedió en 2021.

Para Escamez, ex piloto de motocross y coordinador de Repsol Honda los últimos cursos, estos meses han sido de aprendizaje y ponerse al día tras cambiar el paddock 'grade' por el de las motos derivadas de serie.

Motorsport.com aprovechó los test privados que se realizan esta semana en el Circuit de Barcelona para conversar con el ejecutivo y preguntarle qué se encontró cuando aterrizó en el box de SBK.

"Te encuentras un equipo que lleva un proyecto de cuatro años en el que, lamentablemente, no se ha conseguido destellar como se esperaba. Primero hemos intentado analizar la situación y buscar soluciones. Básicamente ahora estamos en ese proceso, entendiendo un poco qué está sucediendo, el por qué y aplicar la experiencia para ir en dirección hacia donde todos queremos estar", explica Escamez.

Hace cuatro años, con la nueva CBR 1000 RR-R Fireblade 2024 se empezó un nuevo proyecto, se fichó por el camino a Álvaro Bautista, luego a dos jóvenes pilotos, como Iker Lecuona y Xavi Vierge, y ahora empieza un proyecto dentro de ese mismo arrancado en 2020.

"Es totalmente una continuidad del proyecto, aunque empezamos el quinto año y lo hacemos con una moto completamente nueva, por más que, desde fuera, parezca que no haya cambiado tanto. Se han aplicado cambios tecnológicos a nivel de electrónica y aerodinámica importantes, y se sigue trabajando en la dirección de que la Fireblade sea una moto competitiva en pista, además de las prestaciones de la moto de calle".

La refundación del proyecto, sin embargo, no empezó en la primera ronda del año, en Australia, como se esperaba, a parte de la enorme mala suerte de la lesión de Lecuona, que le dejó fuera de combate en el test previo realizado en Phillip Island.

"Lamentablemente, el salto que hemos dado no se ve desde fuera al quedar eclipsado por el gran salto que han dado el resto de fábricas", explica. "Si analizamos un poco los tiempos de los años anteriores hemos avanzado claramente, pero no se ve porque lo demás han dado también un paso muy grande", añade.

José Escamez, team manager de Honda SBK, habla con Iker Lecuona

El nuevo responsable del equipo japonés entiende que el problema es gestionar la potencia.

"El principal problema con el que nos encontramos ahora es que la moto tiene muchísimo potencial, pero es muy difícil de gestionar con el tipo de motor que tiene, con mucha potencia. Lo que les complica a los pilotos el trabajo en aceleración, paso por curva y frenada", desgrana.

El complicado momento por el que atraviesa HRC en WorldSBK tiene un paralelismo claro en MotoGP, donde están igual de mal. Sin embargo, el compromiso por parte de Honda, de intentar salir del pozo, es idéntico.

"Absolutamente, es la misma cúpula directiva la que gestiona y algunos problemas que nos encontramos son muy similares. En este momento trabajamos en la misma dirección, lógicamente MotoGP sigue siendo la prioridad para Honda, pero no por ello dejan de lado el proyecto de SBK".

Aunque en Honda no se marcan plazos, al menos de puertas para afuera, Escamez si tiene un objetivo claro y ambicioso en su primer curso al frente del equipo.

Los ambiciosos objetivos de Honda a corto plazo

"No hablamos de plazos de un año o dos años, el objetivo es esta temporada. Sabemos que nos va a costar y en este principio de curso no hemos podido seguir el plan que teníamos previsto (por la lesión de Iker). Pero necesitamos un cambio a corto plazo y nos marcamos que sea antes de mitad de esta temporada", una meta que coloca en altura: "El objetivo es luchar en los puestos de cabeza, al menos que los pilotos vuelvan a estar donde normalmente ha estado un equipo de fábrica como es Honda".

Para ello, sin embargo, los rivales también cuentan y este año el salto de la competencia ha sido importante.

"Además de que los rivales han empezado muy fuerte, desde mi punto de vista es un campeonato muy competitivo, con igualdad y que no es fácil. Nuestros rivales tienen un nivel de experiencia y éxito que nosotros no tenemos, equipos como Ducati en los últimos años, Kawasaki, incluso Yamaha… Desde el año pasado BMW ha dado un paso adelante muy grande y nosotros debemos seguir esa misma dirección".

Como miembro del equipo Honda en MotoGP hasta la pasada temporada, Escamez está al día de la situación.

"La verdad es que ahora estoy muy enfocado en el proyecto SBK y no he seguido mucho MotoGP este año, pero hay que tener paciencia y dar un margen, las cosas no se pueden cambiar inmediatamente, pasar de un proyecto estancado a tener éxito llevará tiempo", advierte.

Este año el mercado de pilotos de MotoGP promete ser muy intenso y con muchos movimientos, algo que SBK vivió el pasado curso, pero que Escamez no descarta que continúe ahora.

"Es muy pronto para decir nada, no hemos hecho ni dos carreras, pero es muy probable. Se intuye que puede haber cambios y movimientos, y si los hay estaremos preparados", zanja el nuevo responsable de Honda en SBK.