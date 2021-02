Sahara, líder del proyecto de Suzuki en MotoGP, ha asumido el control del equipo tras la sorprendente marcha del anterior director del equipo, el italiano Davide Brivio, con el que había compartido, desde la vuelta de la fábrica japonesa a la clase reina, el poder de decisión.

Descartado el fichaje de un ejecutivo externo para sustituir a Brivio, Sahara explicó este martes en una conferencia de prensa telemática que han creado un comité de directores, formado por miembros del actual equipo, que asumirán las labores del anterior Team Manager.

“Lo hemos discutido entre las personas del equipo. Hemos elaborado un comité de directores (management) con las personas clave. Estas personas a cargo, discutirán las decisiones y se pondrán de acuerdo, y así vamos a proceder”, explicó Sahara.

“En el comité hay siete personas, en las que yo me incluyo, junto a Ken Kawauchi, Roberto Brivio y Mitia Dotta (coordinadores), los dos jefes técnicos y Alberto Gómez, de marketing. No sé quién se convertirá en el Team Manager en el futuro, pero para todo el mundo es una buena oportunidad de ver qué requiere el puesto”.

Shinichi Sahara, líder del proyecto 1 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ken Kawauchi, jefe técnico 2 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Frankie Carchedi, ingeniero jefe de Joan Mir 3 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images José Manuel Cazeaux, ingeniero jefe de Alex Rins 4 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mitia Dotta y Roberto Brivio, coordinadores del equipo 5 / 6 Foto de: Suzuki MotoGP Alberto Gómez, jefe de marketing y comunicación 6 / 6 Foto de: Germán Garcia Casanova

“Creo que estas personas son de mucho nivel, y cualquiera puede promocionar al puesto de Team Manager. Suzuki nunca ha etiquetado a sus pilotos como número 1 y número 2 y así seguiremos. El equipo controla los dos lados del taller, y entre ellos se respetan mucho. No hemos ido a buscar a nadie de fuera para poder mantener la buena atmósfera que hay dentro del equipo. No visualizo a nadie en estos momentos de fuera”, reiteró el japonés.

Pese al paso dado con este nuevo comité de directores, el jefe de Suzuki es consciente de la dificultad, sobre todo al principio, de no tener a un líder reconocible, como era el italiano, una perdida que ha unido más al equipo.

“El papel de Team Manager no es simple. No me imagino ninguna en concreto, porque tenemos a gente muy capacitada, y creo que los miembros del comité pueden contrarrestar la marcha de Davide”, asume.

“Todos los asuntos están bajo control, y diría que el equipo está incluso más unido que antes. Porque Davide recibía todas las demandas y las derivaba hacia la persona indicada, pero ahora la comunicación es más directa. Por eso creo que ahora estamos más unidos que antes. Trataremos de manejar esta situación todos unidos”,

Un comité con hasta siete personas tomando decisiones puede llevar a cierta dispersión, como ha pasado en Aprilia en los últimos años.

“Incluso el año pasado, con Davide, yo estuve a cargo de la dirección del equipo. Así que cada cuestión que discutimos yo le daba mi opinión y él la suya. Todas las decisiones se discutían entre Davide, Ken Kawauchi (director técnico) y yo. Sé cómo Davide manejaba a la gente, así que esa cuestión no me preocupa en absoluto”.

Dos de los temas con los que tendrá que lidiar el nuevo comité de directores de Suzuki es la renovación del contrato con MotoGP para el periodo 2022-2026, y la creación de un equipo satélite para la próxima temporada.

“El contrato con Dorna es solo una cuestión de tiempo; la gente en la fábrica está preparando los papeles para que se firme”, indicó.

Por lo que se refiere al equipo satélite, las cosas no serán tan sencillas.

“Davide era el encargado de hablar con las distintas personas que podían verse involucradas, pero yo también me encargaba de una parte. Evidentemente, la marcha de Davide me hace estar más ocupado en este sentido, pero eso es todo; seguiré en ello. A nivel de empresa no ha cambiado demasiado las cosas. No es que haya una negativa por parte de la compañía, sino que se discuten muchas cosas y el tema del equipo satélite queda un poco en segundo plano. Pero estamos hablando con distintos equipos. Esto es un trabajo que se hace, por un lado, en los circuitos, y por el otro, en la fábrica, con la cúpula. Poco a poco, vamos prosperando”, aseguró Sahara.