El piloto del Petronas SRT se vio obligado a remontar desde la 20ª posición de parrilla tras una caída en la clasificación, y logró sumar un punto siendo 15º en la carrera de su última visita a Estados Unidos antes de retirarse como piloto de MotoGP.

Pero el veterano multicampeón admite que la carrera fue una de las más duras que jamás haya experimentado debido al calor extenuante y la naturaleza extremadamente física del Circuito de las Américas de Austin.

"Ahora descansamos dos o tres días y después tenemos que entrenar duro para las próximas tres carreras, porque este domingo la condición física fue un desastre. Fue muy, muy difícil, muy duro", dijo Valentino Rossi.

"Con una MotoGP moderna es muy exigente físicamente y llegas el domingo que ya estás cansado de los entrenamientos del viernes y sábado, y tienes que estar al 100% en forma y además tienes que ser muy joven".

"Puedo intentar estar al 100% y en forma, pero ser joven, desgraciadamente para mí es muy difícil".

Rossi fue uno de los dos únicos pilotos en optar por el neumático trasero medio junto con Brad Binder con la KTM, y señaló que no siguió la elección de la mayor parte de la parrilla porque no se sentía fuerte con otro compuesto.

"Usé el medio porque durante los libres me sentí mejor con el medio y no me gusta mucho el blando", añadió.

"Por la mañana [en el warm up] probé el blando, pero fui lento".

"Entonces decidimos seguir nuestro camino, aunque fuera el único junto con Binder en usar el medio".

"Pero fue la elección correcta porque fue constante hasta el final y pude hacer algunos adelantamientos y sumar un punto".

"No es fantástico, pero teniendo en cuenta mi velocidad, no estuvo tan mal".

Rossi no fue el único piloto de Yamaha que sufrió físicamente en Austin, donde el piloto del equipo oficial Franco Morbidelli calificó la carrera como "la más dura de la historia". Al también italiano, su resentida pierna izquierda le obligó a reducir el ritmo después de solo ocho de las 20 vueltas.

"Desgraciadamente pude hacer más o menos siete u ocho vueltas bien y luego tuve que frenar mucho mi ritmo porque no habría sido posible terminar la carrera a esa velocidad", dijo Morbidelli, que luchó para ser 19º y último de los pilotos clasificados.

"Simplemente no tenía más fuerza en la pierna, simplemente no podía levantarla correctamente en las curvas a izquierdas, en las frenadas a izquierdas, y luego cambiar de dirección solo con los brazos y no usar las piernas era realmente difícil en los baches".

"Entonces, fue realmente difícil. Fue la carrera más dura del año para todos, sin duda, pero para mí, la carrera más dura de mi vida porque en la condición física en la que estoy ahora realmente fue un desafío".