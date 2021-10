Rins: "Me faltó algo en carrera e intenté sobrevivir"

El ganador del Gran Premio de las Américas de 2019 realizó una salida fulgurante desde la séptima posición de la parrilla para situarse cuarto en la curva 1, antes de colocarse tercero en la primera vuelta.

Pero su lucha por el podio no duró mucho, ya que perdió terreno rápidamente y terminó cuarto a 11 segundos del ganador de la carrera, Marc Márquez.

Rins afirmó que tuvo problemas de tracción durante toda la carrera, lo que le impidió "pelear", y no supo explicar por qué sufrió este problema.

"Creo que hoy ha sido una carrera muy, muy difícil para mí", dijo el catalán el domingo. "He sufrido mucho porque al salir de las curvas perdíamos mucho tiempo. No sé si era por la tracción trasera, el paquete aerodinámico o qué, pero no podía luchar".

"Estoy contento con el cuarto puesto, pero me hubiera gustado terminar en el podio. Me faltaba algo en la carrera". Me costaba seguir el ritmo de Fabio [Quartararo] y las Ducati. Perdíamos mucho tiempo al salir de las curvas. Tenemos que seguir trabajando. Hemos recogido muchos datos para [la fábrica en] Japón durante esta carrera, para mejorar nuestra moto para 2022. Eso es todo. Tenemos que terminar estas tres carreras de la mejor manera posible".

"Estuvimos muy cerca de correr con el [neumático] delantero duro y el trasero medio, pero al final vimos que la mayoría de los pilotos usaron el trasero blando. Así que, para ir con las mismas armas, utilizamos la trasera blanda".

"[La moto] no iba tan mal [sobre los baches]. Notaba mucho los baches, y con los problemas de tracción intenté sobrevivir. Los baches eran para todos".

Su compañero Joan Mir tuvo problemas de tracción similares en la carrera del domingo y vio la bandera a cuadros en séptimo lugar, aunque más tarde fue sancionado con una posición por un toque en la última vuelta con Jack Miller.

El balear no entendió la sanción, ya que dice que se vio obligado a tocarse debido a las trazadas "extrañas" de Miller en las curvas". En cualquier caso, con ese resultado se esfumó matemáticamente la posibilidad de revalidar el título, ya que ahora está a 78 puntos del líder del campeonato, Fabio Quartararo, a falta de 75 por disputarse en lo que queda de 2021.