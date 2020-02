Rossi advierte un "cambio de comportamiento" en los nuevos Michelin

Pese a esa ligera mejora respecto al día anterior, el italiano reconoció al final del día que había sufrido un poquito más para parar el crono en 1:54.740, a más de siete décimas de distancia del francés Fabio Quartararo, con la misma moto.

“Ha sido una jornada un poco más difícil que la de ayer, porque hemos tenido que probar unas cuantas cosas más, pero no hemos sido capaces de encontrar ninguna gran mejora”, explicó Valentino Rossi, al final del día.

“Hemos mejorado en algunos aspectos, pero en otras hemos empeorado, pero estamos todos más o menos ahí, a nivel de ritmo estamos muy cerca de los de delante, pero somos muchos los que estamos ahí”, reflexionaba.

Después de sumar un gran premio más a la temporada, los test se han reducido y la de mañana será la última jornada de ensayos antes del inicio oficial del curso el 8 de marzo en Qatar.

“Mañana será importante porque es el último día de test invernal y deberemos hacer un resumen de todo lo que hemos probado desde el test de Valencia, en noviembre”, explicó.

“Pero ahora mismo puedo decir que estamos preparados para la primera carrera y tengo mucha curiosidad por que comiencen las carreras, es lo más divertido e interesante”.

Rossi valoró en dos o tres décimas el déficit que tiene respecto a los que van a optar por las victorias, y que es la brecha que debe cerrar para estar en ese grupo.

Cambio de rendimiento de los neumáticos

“Estamos más o menos siempre en ese margen. Hoy hemos trabajado mucho en la puesta a punto de la moto, sobre todo en la distribución de los pesos, pero no hemos logrado hacer un gran paso”, se lamentaba el italiano.

“Además, hoy con los neumáticos parecía que teníamos más dificultad que ayer. El primer día lográbamos hacer la distancia de carrera sin problemas, en cambio hoy cambió el comportamiento y fue un poco más difícil”, zanjó Rossi, destapando la posibilidad de un cambio de rendimiento inesperado en los nuevos compuestos de Michelin, de los que tanto se ha hablado y señalado que favorecen a la M1.

Rossi localiza el problema de la moto 2020 en la aceleración, idéntica debilidad que en los últimos años.

"Solo he coincidido en pista con una Ducati, la de Zarco, y he podido comprobar que en la recta tiene mucha más aceleración. En ese momento estaba pilotando bastante bien y estaba detrás de él y no pude adelantarle. Tenemos problema con el rebufo, no podemos aprovecharlo y esto es un problema", explicó

El italiano probó en la recta de salida del circuito de Losail el nuevo sistema holeshot, que comprime la suspensión trasera en las salidas y que Yamaha estrena en este test siguiendo la estela de Ducati. "Nuestro dispositivo no es un gran paso adelante, pero sin duda ayudará. El punto es que lo va a tener casi todo el mundo en la primera carrera, por tanto no cambiarán mucho las cosas", dijo al respecto.