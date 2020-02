Dovizioso: “Estoy en en grupo de delante, pero allí somos diez pilotos”

Doha.- Si el primer día solo siete pilotos rodaban en 1:54, este domingo la cifra aumentó hasta 13. Entre ellos se encontraba Andrea Dovizioso, que acabó la jornada en octava posición a 0.624 segundo de Fabio Quartararo.

La igualdad está siendo la nota predominante en Qatar, y es que menos de un segundo separó a los 13 primeros clasificados.

"Estoy en el grupo de delante y contento si no fuera porque en ese grupo hay diez pilotos", explica Dovizioso. "Somos rápidos, no hay grandes problemas, pero si eso es suficiente no lo sabemos. Las Yamaha y las Suzuki van muy rápido".

El italiano no se fía demasiado de lo que se está viendo en la pretemporada.

"Con estas gomas y los test, hay muchos pilotos que van muy rápido", comenta.

En la igualdad que reina está teniendo que ver el nuevo neumático que Michelin ha introducido para 2020. Dovizioso ya señaló que obligaba a cambiar el estilo de pilotaje y parece que las Ducati están siendo las más perjudicadas por esta novedad.

"Las gomas son distintas a las del año pasado. De entrada parece que no benefician a nuestra moto. Eso solo lo entenderemos en la carrera. Girando solo, en el test, tienes una idea, pero los detalles solo los entenderemos en la carrera", remacha.