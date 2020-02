Miller desvela que usa el 'holeshot continuo' desde Tailandia 2019

Como adelantó Motorsport.com a principios de febrero, Ducati trabaja en una importante innovación técnica para la temporada 2020, la introducción de un sistema holeshot (que comprime la suspensión trasera para bajar la altura de la moto) mejorado, con la finalidad de poder utilizarlo en cualquier momento de la carrera, no solamente en las salidas como originalmente.

Jack Miller, piloto del equipo Pramac bajo contrato de Ducati y con material idéntico al de los pilotos de fábrica, fue el encargado de estrenar el dispositivo el pasado año, confirmando este domingo en Qatar, donde se celebra el último test de pretemporada, que lo utilizó, por primera vez, en el Gran Premio de Tailandia, y que desde entonces lo ha llevado regularmente, no siendo ‘descubierto’ hasta Sepang 2019, donde Álex Rins se dio cuenta de que Ducati “estaba trabajando en algo”.

El equipo italiano guarda absoluto hermetismo al respecto de su nuevo avance técnico, frustrados al ver como sus continuas innovaciones son copiadas sistemáticamente por sus rivales, como Yamaha y Suzuki, que ya cuentan con su propio holeshot para las salidas, un artilugio del que Honda está ultimando el suyo.

Ante la evidencia de que en algunos vídeos se puede ver perfectamente como las Ducati perdían altura en las rectas durante la jornada del sábado en Qatar, Davide Tardozzi, coordinador del equipo, tuvo que admitir que disponían ya del dispositivo, sin querer entrar en más detalles.

La misma postura adoptaron tanto Andrea Dovizioso como Danilo Petrucci, los dos pilotos del equipo oficial que están empezando a trabajar con el nuevo sistema esta pretemporada.

"El sistema funciona"

No se contuvo, sin embargo, Miller, quien sí reconoció que fue el ‘conejillo de indias’ en el experimento.

"Todo lo que voy a decir es que lo he usado desde Tailandia el año pasado, está comprobado que funciona", dijo Miller cuando le preguntaron sobre el dispositivo.

La eficiencia del holeshot para las salidas, estrenado por Ducati a finales de 2018, utilizado durante todo el año pasado, y ahora copiado por el resto de equipos, ha quedado demostrada.

Sin embargo, la evolución presentada ahora por Ducati no tuvo unos inicios fáciles, como admitió el propio Miller.

“¿Qué pasó en Tailandia el año pasado? ¿Recuerdas lo que pasó?”, dijo el australiano, en referencia a que se le paró la moto en la parrilla y tuvo que tomar la salida de la carrera desde el pit lane.

“No es simple, no es simple en absoluto. Por eso la gente me criticó con un '¡oh!, ¿por qué se te paró la moto en la salida?' No puedo decir por qué se paró. Tenía que hacer alrededor de 19.000 cosas y alguna no salió”, recordaba este domingo.

Sin embargo, gracias a que Miller lo estuvo utilizando regularmente en la parte final de la temporada 2019, Ducati ha podido afinar el sistema, que ahora implementará en todas sus motos de fábrica.

“Ahora lo hemos configurado bastante bien. Mucha gente se dio cuenta de ello. Rins se fijó en Sepang, él se dio cuenta, él estaba conmigo en la carrera”.

“El único lugar donde no lo usamos fue en Phillip Island, porque no tiene sentido usarlo allí”, debido a que las curvas son muy rápidas y en algunas no se frena, lo que mantendría la suspensión comprimida en las partes reviradas.