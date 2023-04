Rins: "Honda me ha dado el chasis de Mir, pero no lo probaré hasta el test"

El jueves del Gran Premio de las Américas, Alex Rins denunció públicamente en su encuentro con los medios, que se sentía "desaprovechado" por Honda. En concreto, tras lesionarse Marc Márquez, HRC cedió a Rins el chasis que utilizaba el #93 en su RC213V durante el fin de semana de Portugal, una pieza diferente a la que llevaba Joan Mir, el otro piloto de Repsol.

Rins explicó que había pedido probar ese segundo chasis, pero "Honda no ha querido", dijo.

Posteriormente, Lucio Cecchinello, el patrón de LCR-Honda, explicó que el chasis llegaría y que la decisión de no probarlo era para no confundir al piloto con muchos cambios de piezas.

Este jueves, en Jerez, Rins ha cambiado su enfoque. Tras ganar en CoTA, ahora Honda le ha cedido el chasis de Mir, pero Alex ha decidido no probarlo este fin de semana y dejarlo para el test del lunes, que se celebra en este mismo trazado.

Cuando le preguntaron si la victoria en Texas le iba a abrir la puerta a probar más cosas para Honda, Rins explicó su planteamiento.

"Quizás si o quizás no, cuando me monto en la moto trato de dar lo máximo y cuando vuelvo al box intento ser lo más claro posibles con los ingenieros, si quieren que pruebe algo lo hago porque lo que quiero es mejorar la moto. Esta mañana mi jefe de mecánicos me comentó que nos dejarán probar el chasis que llevaba Mir en Austin, pero aún no vamos a tener mucho tiempo para aprobarlo durante el fin de semana. Prefiero centrarme en mi moto, tener dos iguales en el box, y el lunes en el test ya probaremos el chasis", fue su postura.

Pese a llegar a Jerez como ganador de la última carrera, Rins mantiene fijo el timón en lograr una buena base en la RC213V.

"Tenemos que mejorar la moto, ser capaces de encontrar una buena base y a partir de ahí acercarnos a los de delante, el objetivo siempre es el mismo: mejorar la moto, ganemos o quedemos séptimos", dejó claro el de LRC.

"La carrera de Austin fue increíble, cuando estaba tratando de seguir a Pecco me encontré primero y nunca había estado en esa posición con la Honda, cometí algunos errores, pero rápidamente me centré, el ritmo fue muy bueno y logramos la victoria. El viernes en Austin me sentía muy bien y vuelta a vuelta cada vez me veía mejor, apurando la frenada, llegando al ápice de la curva, este será mi cuarto gran premio con la Honda, me estoy adaptando a una moto completamente diferente de la Suzuki. La forma de pilotarla también debe ser distinto, en Austin me di cuenta de que había vuelto mi estilo de pilotaje y aquí espero poder mantener esas sensaciones", zanjó.