Alex Rins: de ganar en Austin a pasar por una Q1 "que será muy apretada"

Jerez no perdona y todos los ganadores de carrera este año, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi y Alex Rins deberán pasar por la Q1 del Gran Premio de España, la cuarta parada de la temporada. Con ellos buscarán las dos plazas de repesca en la clasificación, Fabio Quartararo o Brad Binder, un nivel altísimo que pone carísimas las primera filas de la parrilla, un orden de salida que vale para la sprint de este sábado y la carrera del domingo.

"Hoy será un buen día, para dar al gas, una Q1 muy apretada con Pecco, Fabio, Bezzecchi, todos los ganadores de este año estaremos ahí. Veremos si podemos entrar en la Q2, lo voy a dar todo y si no, intentar acabar lo más adelante posible para no salir muy retrasado en parrilla", explicó Rins el viernes al final de la jornada.

"El día fue bien, fue una lástima no poder entrar en la Q2. Al final de la sesión de la tarde, cuando ya pensábamos que no se iban a mejorar los tiempos las condiciones no eran tan malas, hemos puesto un neumático nuevo y me caí cuando venía rápido, dos décimas por debajo de mi mejor vuelta. Fue una pena. En general nos está costando un poco encontrar la base, hacerme a la moto, es un circuito muy diferente a los que hemos visto hasta ahora, nos cuesta hacer girar la moto en curvas rápidas".

"Me estoy adaptando al cambio, es diferente, aquí con la Suzuki hacía las curvas lentas con primera y el cambio de esta moto (la Honda) está hecho para utilizar segunda. Me falta hacer más vueltas para coger práctica. Es un trabajo de pretemporada, con el sistema actual es complicado probar cosas, tienes que ir muy rápido para poder hacer cosas", añadió el de LCR-Honda.

Lo que no le sorprendió a Rins fue la buena actuación de Dani Pedrosa.

"El viernes de la semana pasada estuve entrenando y coincidimos en un karting y estuvimos hablando un poco. Recuerdo que le dije que seguro que lo iba a hacer muy bien, pero le pedí que no fuera muy rápido (risas), y me dijo que no, que necesitaba adaptarse y mentalizarse para volver a competir. Pero yo ya sabía desde el primer momento que aquí iría muy rápido", explicó Rins.

"Tengo un muy buen amigo que casualmente trabaja para el test team (de KTM) y lleva días pinchándome, que me prepare, me decía. Nunca he dudado de que Dani lo iba a hacer bien en este circuito", desveló el barcelonés.

Alex Rins, Equipo LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images