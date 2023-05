Petrucci describe como "misión casi imposible" su fin de semana en Le Mans

A sus 32 años, el italiano se está convirtiendo en un gran comodín para aquellos equipos obligados a reemplazar puntualmente a alguno de sus pilotos, cuando estos se lesionan. Además de él, en Le Mans se darán cita Jonas Folger y Lorenzo Savadori, que se subirán a las motos asignadas a Pol Espargaró (GasGas) y Miguel Oliveira (RNF-Aprilia), ambos también con problemas físicos, como le ocurre a la Bestia.

Petrucci regresa de esta forma al paddock de MotoGP después de su sorprendente aparición en el Gran Premio de Tailandia de la temporada pasada, en aquella ocasión enfundado en el mono de Suzuki y como remplazo de Joan Mir.

Entonces, Petrucci tuvo que subirse a un tren de alta velocidad en marcha, y su experiencia se saldó con muy buena nota: terminó el 20º, por delante de Darryn Binder y de Tetsuta Nagashima. Esta vez, por más que el tren en el que se mete va algo más despacio porque ya lo conoce, el reto sigue siendo mayúsculo habida cuenta de las grandes diferencias que hay entre el WorldSBK en el que compite actualmente, y el Mundial de MotoGP.

"Esta es una misión casi imposible. Lanzarse a una carrera sin haber probado la moto es muy difícil, aunque no tanto como lo fue en octubre, en Tailandia, donde no conocía la moto [Suzuki]. Al menos, ahora hemos hecho una reunión, tenemos una puesta a punto de base, conozco al equipo y la moto, que, además, ha mejorado mucho", resumió Pertucci este jueves, ya desde Le Mans, donde precisamente hace tres años logró su segunda y última victoria en MotoGP.

"Por lo que entiendo, podemos usar la configuración que empleé aquí hace tres años, así que es como si fuera mi moto. No sé exactamente cuáles son los aspectos en que más ha mejorado, pero estoy convencido de que me encontraré una buena moto", añadía el corredor de Terni, satisfecho con el momento que atraviesa en el WorldSBK, con la escudería Barni y subido a una Ducati Panigale.

Para Petrucci, su etapa en MotoGP forma ya parte del pasado, sobre todo si tenemos en cuenta hacia dónde han ido evolucionando los prototipos y los neumáticos, y las limitaciones que le provocaría su cuerpo.

"Para MotoGP peso demasiado. No creo que sea una cuestión de falta de competitividad, porque en el Dakar me quedó claro que sé ir en moto. Pero allí ya notaba los cuatro litros de agua del Camel Back, de tenerlos a no tenerlos. Imagíname peleando con los 30 kilos de más que peso respecto de Jorge Martín o Álvaro Bautista. En ese sentido tengo poco margen", apostillaba Petruccci.

Danilo Petrucci, Equipo Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images