Alex Rins, contrariado por no poder probar el nuevo chasis de Honda

El 'famoso' nuevo chasis de Honda producido por un proveedor externo apareció finalmente en el test de Jerez, donde no estar el lesionado Marc Márquez, que el jueves anterior, cuando surgió el tema en rueda de prensa, admitió que era un gran contratiempo no poder estar en el ensayo, pero que el fabricante japonés "tiene pilotos muy buenos, como Mir y Rins, Rins y Mir (así lo dijo)" para probarlo.

El domingo, cuando Motorsport.com habló con Joan Mir y le preguntó directamente si iba a probar un nuevo chasis en el test, el mallorquín aseguró que "no tengo ningún chasis para probar", lo que llevaba a pensar que Honda iba dar la pieza a Alex Rins, su piloto mejor clasificado y el único capaz de ganar una carrera este año con la RC213V.

Sin embargo, los planes de Honda eran diferentes. "Cuando llegué el martes a Jerez, pregunté (a Honda) quién iba a probar el nuevo chasis. Y me dijeron que lo haría Stefan Bradl", explicó Rins el lunes.

Sin embargo, además de al piloto de pruebas, también le ofrecieron a Mir la oportunidad de probarlo. "Me quedé un poco asombrado cuando lo escuché", admitió Rins.

El jueves del Gran Premio de las Américas, Rins se mostró firme al asegurar que "me siento desaprovechado por Honda". Ya en Jerez, dos semanas después, cuando se le preguntó por su enfado, el corredor aseguró: "Yo no estoy enfadado, no dije que lo estuviera, dije que me siento desaprovechado, pero lo dije muy tranquilo".

El nivel de las emociones, sin embargo, fue mutando a medida que el lunes se iban sucediendo los acontecimientos. "Ahora sí que estoy enfadado con Honda", se lamentaba tras ver como Mir había pasado por delante en los planes de HRC después de que el mallorquín se haya caído en casi todas las carreras de este año, incluidas las dos de Jerez, donde se fue al suelo cinco veces.

Muchas pruebas aerodinámicas

El lunes por la tarde, tras concluir el test, Rin hizo sus valoraciones sobre la importante jornada.

"Hemos probado muchísimas cosas, muchas combinaciones de carenados, la verdad que nos ha llevado mucho tiempo y recogiendo información, a ver si podemos utilizar algo de cara a la carrera de Le Mans. Al final hemos tenido un pequeño desliz en la curva 10, una pequeña caída que me ha impedido mejorar el tiempo pero el día no ha ido mal", resumió en su encuentro con los medios.

La Honda más rápida en el test de Jerez fue la de Takaaki Nakagami, el compañero de Rins en LCR, quien aseguró que tras probar muchas cosas había vuelto a la configuración de la moto del fin de semana, que es la que mejor le funciona.

"Mi mejor tiempo lo hice con una combinación nueva de carenados, pero me esperaba algo más de mejora. Ha sido muy poquita cosa".

"La verdad es que esperaba más, notar más diferencia con lo de las alas y el efecto suelo. Ha habido dos (aeros) que me han gustado, a ver si podemos sacar algo positivo. Hemos probado cinco combinaciones diferentes y hay dos que pueden irnos bien".

No hacía ni 15 minutos, en ese momento, que Rins se había enterado de que el nuevo chasis, además de Bradl, lo había probado Mir. Cuando le preguntaron con cuántos chasis había trabajado, a Rins le cambió el semblante.

"Soy consciente de que hay tres chasis, más uno nuevo que es el que han traído para este test. Ha sido una lástima porque Bradl se ha caído con esta pieza nueva, aún no sé sus sensaciones. Después he escuchado que Joan (Mir) lo había probado también pero se le paró la moto. A ver si nos dan la oportunidad de probarlo en algún momento".

Una posibilidad que, de momento, parece no estar programada.

"No sé cuantas piezas del nuevo chasis han traído, pero no me han dado la oportunidad de probarlo".