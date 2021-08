Rins: “Maverick estaba en una situación límite con Yamaha”

La noticia del día en la previa del arranque del Gran Premio de Austria, que se celebra este fin de semana en el Red Bull Ring, fue la suspensión de Maverick Viñales por parte de Yamaha, que le acusa de haber intentado romper su moto.

Alex Rins atendió a los medios antes de que MotoGP.com se encargara de difundir, a última hora de la tarde, el vídeo que avala las graves acusaciones del fabricante nipón.

“No sé que es lo que ha pasado, me sabe mal que Maverick haya llegado a esta situación con Yamaha, como piloto, haya hecho o no lo que dicen. Es una situación terrible tener que vivir esto. Que lo haya hecho o no, no lo sé, es cierto que estaba en una situación limite con Yamaha pero he hablado con él, le he dado ánimos pero no le he preguntado si ha intentado hacer lo que dicen, es una situación delicada”, valoró el de Suzuki.

Vídeo del momento en el que Viñales revoluciona su Yamaha en el Red Bull Ring

Rins fue de los pilotos que se quedó en Austria entre las dos carreras, para descansar, pero también para trabajar y hacer equipo.

“Han sido unos días de vacaciones sin parar de trabajar, con el equipo, pasando tiempo con ellos, han sido días positivos y volvemos al trabajo. Tenemos bastante información de cómo fue el fin de semana pasado y vamos a intentar mejorar el resultado y los tiempos de vuelta”, explicó Alex, que acabó 7º a casi 15 segundos del ganador, Jorge Martín.

El de Suzuki se quejó todo el fin de semana de problemas con los frenos.

“No es ninguna excusa pero sufrimos mucho con los frenos, no me pude sentir a gusto y no pude tener estabilidad en el vuelta a vuelta, cuando me acercaba a un piloto no podía parar la moto”, explicó.

El fabricante de frenos Brembo, para el Red Bull Ring, llevó unos discos ventilados especiales que soportan la exigencia de frenada del circuito, una pieza nueva que al catalán no le ayudó.

“Vamos a cambiar la puesta a punto porque es un problema grave. No sé si utilizaremos las pinzas del año pasado, tenemos que lograr tener menos temperatura en los discos", añadió.

Por último y no menos importante, Rins habló del nuevo holeshot trasero, el dispositivo de regulación de altura que los dos pilotos de Suzuki estrenaron el pasado sábado.

“El holeshot funcionó muy bien, a simple vista me ayudó en la salida. De 0 a 100 fuimos bastante más rápidos. En carrera también fue positivo, no podíamos adelantar en la recta, pero podíamos defendernos”, zanjó Rins.