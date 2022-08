Quartararo: "He transformado la rabia de Silverstone en energía positiva"

Cargar el reproductor de audio

El de Gran Bretaña fue, seguramente, el peor fin de semana de la temporada para Fabio Quartararo, ya que además de acabar 8º en la meta, tuvo que soportar durante todo el gran premio el peso de la sanción de long lap que arrastraba desde Assen, un castigo que, finalmente, le costó apenas un segundo de tiempo en el cronometro, pero que acabó apartándole de la lucha por el podio.

"Después de Silverstone estaba un poco decepcionado, pero utilicé esa rabia para transformarla en energía positiva", explica el líder del campeonato en la previa del Gran Premio de Austria, que se celebra este fin de semana.

El francés, que defiende la corona de MotoGP conquistada el pasado año, lidera el certamen, pero la ventaja sobre uno de sus más peligrosos rivales, Pecco Bagnaia, se ha visto recortada más de 40 puntos en solo dos carreras.

Esta escalada del piloto de Ducati, ahora tercero de la general a 59 puntos, y la regularidad de un Aleix Espargaró, segundo en la tabla, que solo cedió un punto en la última cita pese a correr con una fractura en el talón, hacen que Quartararo no pueda relajarse ni un minuto.

"He estado entrenando mucho y me siento concentrado y preparado para el fin de semana", asegura y Fabio que este fin de semana no tendrá que lidiar con la presión de la long lap.

"Sin sanciones pendientes, este gran premio será más 'normal'", admite.

El historial de Yamaha en el Red Bull Ring no registra ninguna victoria, pero Fabio sí sabe lo que es alcanzar el podio en este trazado en la clase reina.

"Nuestro único objetivo es hacer el mejor trabajo posible aquí. Sabemos que Spielberg no es nuestra pista más fuerte, pero conseguí el tercer puesto en 2019 y 2021. Si mantenemos la actitud correcta y trabajamos duro, podemos conseguir buenos resultados", asegura el galo, que no ve con buenos ojos el cambio introducido con la nueva chicane en la curva 2, como ya explicó, aquí.

Para Yamaha, Spielberg sigue siendo una asignatura pendiente, pero el equipo se centra en olvidar los errores de Silverstone para volver a gozar de un buen ambiente en el box.

"No obtuvimos los resultados que esperábamos en Silverstone y aprendimos de los errores que cometimos", admite el directo deportivo, Massimo Meregalli, uno de los que aconsejó mal respecto a los neumáticos de la carrera inglesa.

"El equipo está ahora totalmente concentrado en la tarea que tenemos por delante porque sabemos que Spielberg es un circuito difícil para nosotros. Siempre disfrutamos viajando aquí, porque el lugar, la ubicación y el ambiente son geniales, pero sabemos que esta pista, en teoría, no juega a nuestro favor. Así que tenemos que ser inteligentes este fin de semana y luchar por el mejor resultado posible", concede el italiano.