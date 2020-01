Quartararo: "Todos sabemos el poder que tiene Rossi en Yamaha"

Yamaha se adelantaba este miércoles al resto de fabricantes en MotoGP anunciando el fichaje de Fabio Quartararo para el equipo oficial a partir de la próxima temporada tras hacer oficial un día antes la renovación de Maverick Viñales hasta finales de 2022. Así, el fabricante de los tres diapasones se aseguraba los servicios de uno de los pilotos más codiciados de la parrilla y espantaba cualquier ofensiva que pudiesen plantearse las otras marcas.

En su primera temporada en MotoGP, Quartararo se proclamó mejor rookie y de inmediato se convirtió en una seria alternativa a Marc Márquez. Todo ello llevó a que Yamaha le dé una moto oficial este mismo año, lo cual ha resultado crucial para que el francés se haya comprometido.

"Yamaha demostró su confianza al darme una moto de fábrica ya esta temporada y eso pesó mucho en mi decisión de aceptar la oferta", dijo Quartararo en una entrevista con L'Equipe. "Desde finales de diciembre sentí que tenían un deseo real de seguir trabajando juntos. Me hicieron entender que me querían. No dije que sí de inmediato, me tomé tiempo para estudiar las distintas ofertas que recibí. Para mí es muy importante saber dónde estaré las próximas tres temporadas. Permanecer en la misma marca es algo positivo. Yamaha era la mejor decisión".

El piloto de Niza llegará al equipo de fábrica en sustitución de Valentino Rossi, quien fue consultado por Yamaha antes de llevarse a cabo el fichaje pero que declinó comprometerse en lo que decide si continúa en activo o no. Así, si italiano se decanta por seguir, tendría que hacerlo en el equipo satélite de Yamaha.

"Es algo bastante increíble. Tener una moto de fábrica este año y luego reemplazar a Valentino Rossi en Yamaha. Valentino está al final de su carrera, no habría sido la misma historia hace 10 años. Al menos creo que no estaba en contra. Todos sabemos lo poderoso que es Valentino en Yamaha. De hecho, el año pasado, siempre tuvo palabras positivas sobre mí. Luego, los resultados que obtuve en mi primera temporada en MotoGP seguramente pesaron en la balanza", indica.

A pesar de que ya contará con un año de experiencia y material de primera en 2020, Quartararo es cauto sobre sus objetivos.

"Obviamente no estoy en la misma situación que estaba en 2019, cuando llegué para terminar entre los 10 primeros, luego entre los ocho primeros y con la ambición de ser el mejor debutante. No voy a decir que aspire al título, pero quiero mantener el impulso del año pasado. Primero, necesito clasificar bien para estar regularmente en la primera fila, lo cual es muy importante, sin enfocarme cada vez, como hice demasiado el año pasado, en la vuelta rápida. Tenemos que trabajar durante los entrenamientos para rendir al máximo en la carrera. Me siento listo, especialmente después de firmar el contrato. Mi mente está despejada, sé lo que voy a hacer durante los próximos tres años y eso me quita la presión", zanja.

Galería Lista #20 Fabio Quartararo (2019) - MotoGP 1 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #40 Fabio Quartararo (Moto2) - 2017 2 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso (Ducati Team) 3 / 41 Foto de: Miquel Liso #34 Andrea Dovizioso (125) - 2004 4 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) 5 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #14 Johann Zarco (125) - 2009 6 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Xavier Siméon (Reale Avintia Racing) 7 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #19 Xavier Simeon (Moto2) - 2009 8 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) 9 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #3 Dani Pedrosa (MotoGP) - 2009 10 / 41 Foto de: Bridgestone Corporation Takaaki Nakagami (Team LCR Honda) 11 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #73 Takaaki Nakagami (125) - 2009 12 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) 13 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #44 Aleix Espargaró (2009) - MotoGP 14 / 41 Foto de: Pramac Racing Jack Miller (Alma Pramac Racing) 15 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #8 Jack Miller (Moto3) - 2014 16 / 41 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) 17 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #40 Pol Espargaró (Moto2) - 2013 18 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Rins (Team Suzuki MotoGP) 19 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #40 Alex Rins (Moto2) - 2016 20 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat (Reale Avintia Racing) 21 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #12 Tito Rabat (125) - 2007 22 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo (Ducati Team) 23 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #48 Jorge Lorenzo (MotoGP) - 2008 24 / 41 Foto de: Yamaha Motor Racing #88 Miguel Oliveira (2019) - MotoGP 25 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #44 Miguel Oliveira (Moto2) - 2018 26 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #63 Francesco Bagnaia (2019) - MotoGP 27 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #42 Francesco Bagnaia (Moto2) - 2018 28 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #12 Maverick Viñales (MotoGP) - 2019 29 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales (Movistar Yamaha) 30 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #40 Maverick Viñales (Moto2) - 2014 31 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #33 Brad Binder (2020) - MotoGP 32 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #41 Brad Binder (Moto2) 33 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #33 Marco Melandri (MotoGP) 34 / 41 Foto de: Gresini Racing #13 Marco Melandri (125cc) 35 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #7 Hiroshi Aoyama (2010) - MotoGP 36 / 41 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah #4 Hiroshi Aoyama (2008) - 250cc 37 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #82 Mika Kallio (2019) - MotoGP 38 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #36 Mika Kallio (2009) - MotoGP 39 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #56 Jonathan Rea (2012) - MotoGP 40 / 41 Foto de: Repsol Media #65 Jonathan Rea (2015) - WorldSBK 41 / 41

Vídeo relacionado