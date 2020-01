Marini: "¿Compartir equipo con Rossi en MotoGP? Lo veo imposible"

2020 se presenta como un importante año en las aspiraciones de Luca Marini. El piloto del Sky Racing Team VR46 completó un 2019 con demasiados altibajos, en el que partió como uno de los favoritos al título pero que al final tuvo que conformarse con el sexto lugar en el campeonato y dos victorias en la parte final de la temporada.

Partiendo de ahí quiere comenzar el que será su tercer año en el equipo, en el que también hay algunas novedades, como su jefe técnico, Jairo Carriles, y un nuevo telemétrico. Al contrario que el pasado invierno, este año no ha tenido que recuperarse de la intervención a la que se sometió entonces por una lesión en el hombro.

"Me siento muy bien. Este año la preparación se centró más en lo que necesito. El año pasado fue un invierno complicado debido a la operación en el hombro. Esta vez hicimos un buen trabajo y espero llegar al primer test en excelentes condiciones. Como los otros años, salimos para ganar. No cambia si alguien me dice o no que tengo que ganar. Lo pondré por mi cuenta, porque estoy donde quiero. Quiero dar un paso como piloto y sé en qué tengo que trabajar", afirma Marini.

El italiano no es ajeno a un posible salto a MotoGP en 2021, aunque todo dependerá primero de cómo lo haga esta temporada.

"Si vemos la realidad, casi todo está cerrado para MotoGP. En las primeras carreras se definirán todos los contratos, por lo tanto, quedarán pocos sitios. Se está produciendo un cambio generacional. Hay pocos veteranos que seguirán en MotoGP, pero es bueno dejarles espacio a los jóvenes. Tengo que mantenerme concentrado en esta temporada e intentar obtener buenos resultados, porque al final siempre queda algo abierto hasta el final del año, como vimos, por ejemplo, con Alex Márquez, quien tras ganar el título tuvo la oportunidad de ir al equipo oficial de Honda. Así que nunca se sabe y primero debes terminar bien aquí en Moto2".

Marini no quiere distraerse con los rumores sobre una posible llegada a MotoGP la próxima temporada, tal vez compartiendo el garaje del Yamaha Petronas con su hermano mayor, Valentino Rossi. Dichos rumores que se han alimentado aún más después de la noticia de la salida del equipo oficial de la casa de Iwata del #46 para 2021, pero que Luca ha intentado cortar de raíz.

"Todo el mundo me lo dice, pero me parece imposible. Está Franco Morbidelli, que es tremendo en MotoGP. Quizás las actuaciones de Quartararo le han eclipsado un poco, pero en mi opinión, una temporada como la suya ha sido más que positiva y este año se verá que es aún más fuerte", zanja.