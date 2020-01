Rossi: “Mi objetivo es ser competitivo y continuar mi carrera en 2021”

Yamaha ha movido ficha antes que nadie y este miércoles anunció el fichaje de Fabio Quartararo para su equipo oficial a partir de 2021, formando pareja con el ya renovado Maverick Viñales. Este movimiento deja sin plaza en el Monster Yamaha a Valentino Rossi.

Sin embargo, Yamaha no ha tomado la decisión de fichar a Quartararo sin haber consultado antes a Rossi sus planes de futuro. La precipitación de los movimientos en el mercado de pilotos en los últimos años ha provocado que la marca de los diapasones quisiera cerrar su alineación lo antes posible, mientras que el italiano quería tomarse tiempo antes de decidir si continúa en activo o se retira.

Como ya dijo a lo largo de 2019, Rossi esperará a las primeras carreras de esta temporada para decidir. No obstante, el #46 deja claro que por su cabeza no pasa la idea de la retirada, aunque antes quiere ver su rendimiento en este inicio de 2020.

"Por razones del 'mercado de pilotos', Yamaha me pidió a principios de año tomar una decisión sobre mi futuro", explica Rossi. "Siguiendo con lo que dije la temporada pasada, confirmé que no quería precipitarme y necesitaba más tiempo. Yamaha actuó consecuentemente y continuó con las negociaciones. Está claro que después de los cambios técnicos y con la llegada de mi nuevo ingeniero jefe, mi primer objetivo es ser competitivo este año y continuar mi carrera como piloto de MotoGP en 2021. Antes de hacerlo, necesito tener algunas respuestas en la pista y las primeras carreras me las pueden dar".

El movimiento de Quartararo obligaría a Rossi a irse al equipo Petronas en 2021 en caso de seguir en activo, aunque mantendría su estatus de piloto oficial.

"Estoy contento de que, en caso de que decida continuar, Yamaha me apoye en todos los sentidos, dándome una moto y contrato oficial. En los primeros test, daré lo mejor para hacer un buen trabajo con mi equipo y estar listo para el inicio de temporada", zanja.

Galería Lista Alex Crivillé 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El campeón de 500cc en 1999 tan solo coincidió con Rossi en 2000 y 2001, antes de anunciar su retirada. Kenny Roberts Jr. 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Roberts privó a Rossi de ganar el título en su debut en 500cc en 2000. El estadounidense siguió en activo hasta mediados de 2007. Max Biaggi 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tetracampeón de 250cc, fue el principal rival de Rossi en sus inicios. Dejó MotoGP en 2005 para irse al WorldSBK, donde sumó dos títulos más antes de abandonar la competición en 2012. Casey Stoner 4 / 20 Foto de: Bob Heathcote El campeón de MotoGP en 2007 y 2011 se retiró en 2012 con solo 27 años. Jorge Lorenzo 5 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing El tricampeón de MotoGP fue capaz de ganar a Rossi con su misma moto. En 2019 se ha retirado después de su paso por Honda con 32 años. Dani Pedrosa 6 / 20 Foto de: Camel Media Service Pedrosa llegó a MotoGP en 2006 como la gran esperanza para vencer a Rossi, pero se retiró en 2018 sin poder llegar a hacerlo. Se fue con dos títulos de 250cc y uno de 125cc. Carlos Checa 7 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Checa alcanzó la gloria fuera de MotoGP. En 2013 se retiró en el WorldSBK tras coronarse dos años antes. Loris Capirossi 8 / 20 Foto de: Ducati Corse Con dos títulos de 125cc y uno de 250cc, en MotoGP no pasó de la tercera posición. Lo dejó en 2011 con 38 años. Oliver Jacque 9 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing El campeón de 250cc en 2000 no llegó a triunfar en la categoría reina y se retiró en 2007. Troy Bayliss 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Como Rossi, Bayliss ha alargado su carrera en distintos campeonatos hasta más allá de los 40 años. Fue campeón del WorldSBK en 2001 antes de ir a MotoGP. Tras dejar la categoría, sumó otros dos títulos en el mundial de motos derivadas de serie en 2006 y 2008, cuando dejó el primer nivel. Colin Edwards 11 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing El bicampeón del WorldSBK se retiró en 2014 con 40 años cumplidos. Ben Spies 12 / 20 Foto de: Yamaha MotoGP Las lesiones llevaron al campeón del WorldSBK en 2009 a la retirada en 2013 con solo 27 años. Marco Melandri 13 / 20 Foto de: Gresini Racing Melandri ha colgado el casco este año con 37 años y el título de 250cc en 2002 en su palmarés. Stefan Bradl 14 / 20 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Aunque no está retirado oficialmente, el campeón de Moto2 en 2011 se recicló como probador de Honda desde 2018 tras un fugaz paso por el WorldSBK y ha participado en algunas carreras como wild card. James Toseland 15 / 20 Foto de: XPB Images El bicampeón del WorldSBK se retiró en 2011 tras haber coincidido con Rossi en MotoGP en 2008 y 2009. Gabor Talmacsi 16 / 20 Foto de: XPB Images El húngaro, campeón de 125cc en 2007, llegó a correr en MotoGP en 2009. Tetsuya Harada 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El japonés coincidió con Rossi en 2000 y 2002, cuando se retiró con 32 años y el Mundial de 250cc en 1993 en su haber. Mike di Meglio 18 / 20 Foto de: Avintia Racing El campeón de 125cc en 2008 corrió en MotoGP en 2014 y 2015. Sigue en activo en otras categorías como MotoE. Neil Hodgson 19 / 20 Foto de: Fabrice Crosnier El campeón del WorldSBK en 2003 solo coincidió con Rossi en MotoGP un año más tarde. Hiroshi Aoyama 20 / 20 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH El último campeón de 250cc en 2009 corrió en MotoGP hasta 2017.

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las fotos)

Galería Lista 1996 - Aprilia (125) 1 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1996 - Aprilia (125) 2 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 - Aprilia (125) 3 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 - Aprilia (125) 4 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 - Aprilia (250) 5 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 - Aprilia (250) 6 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 - Aprilia (250) - Imola 7 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 - Aprilia (250) - Imola 8 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 - Aprilia (250) 9 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 - Aprilia (250) 10 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 - Aprilia (250) - Mugello 11 / 71 Foto de: Aprilia Racing 1999 - Aprilia (250) - Mugello 12 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 - Aprilia (250) - Imola 13 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 - Aprilia (250) - Imola 14 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Honda (500) 15 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Honda (500) 16 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Honda (500) 17 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Honda (500) 18 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Honda (500) - Mugello 19 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Honda (500) - Mugello 20 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Honda (MotoGP) 21 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Honda (MotoGP) 22 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Honda (MotoGP) 23 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Honda (MotoGP) 24 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Honda (MotoGP) - Valencia 25 / 71 Foto de: Richard Sloop 2003 - Honda (MotoGP) - Valencia 26 / 71 Foto de: Richard Sloop 2004 - Yamaha (MotoGP) 27 / 71 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2004 - Yamaha (MotoGP) 28 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005 - Yamaha (MotoGP) 29 / 71 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Yamaha (MotoGP) 30 / 71 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Yamaha (MotoGP) - Laguna Seca 31 / 71 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Yamaha (MotoGP) - Laguna Seca 32 / 71 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Yamaha (MotoGP) - Valencia 33 / 71 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Yamaha (MotoGP) - Valencia 34 / 71 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Yamaha (MotoGP) 35 / 71 Foto de: Camel Media Service 2006 - Yamaha (MotoGP) 36 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2007 - Yamaha (MotoGP) 37 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007 - Yamaha (MotoGP) 38 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007 - Yamaha (MotoGP) - Assen 39 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007 - Yamaha (MotoGP) - Assen 40 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007 - Yamaha (MotoGP) - Phillip Island 41 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007 - Yamaha (MotoGP) - Phillip Island 42 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Yamaha (MotoGP) 43 / 71 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008 - Yamaha (MotoGP) 44 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Yamaha (MotoGP) - Montmeló 45 / 71 Foto de: Bridgestone Corporation 2008 - Yamaha (MotoGP) - Montmeló 46 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Yamaha (MotoGP) 47 / 71 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2009 - Yamaha (MotoGP) 48 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Yamaha (MotoGP) - Portugal 49 / 71 Foto de: Bridgestone Corporation 2009 - Yamaha (MotoGP) - Portugal 50 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - Yamaha (MotoGP) 51 / 71 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2010 - Yamaha (MotoGP) 52 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - Yamaha (MotoGP) - Laguna Seca e Indianápolis 53 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - Yamaha (MotoGP) - Laguna Seca e Indianápolis 54 / 71 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - Ducati (MotoGP) 55 / 71 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2011 - Ducati (MotoGP) 56 / 71 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2012 - Ducati (MotoGP) 57 / 71 Foto de: Ducati Corse 2012 - Ducati (MotoGP) 58 / 71 Foto de: Ducati Corse 2013 - Yamaha (MotoGP) 59 / 71 Foto de: Yamaha MotoGP 2013 - Yamaha (MotoGP) 60 / 71 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Yamaha (MotoGP) 61 / 71 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Yamaha (MotoGP) 62 / 71 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Yamaha (MotoGP) 63 / 71 Foto de: Yamaha MotoGP 2015- Yamaha (MotoGP) 64 / 71 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Yamaha (MotoGP) 65 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016 - Yamaha (MotoGP) 66 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Yamaha (MotoGP) 67 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Yamaha (MotoGP) 68 / 71 Foto de: Toni Börner 2018 - Yamaha (MotoGP) 69 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Yamaha (MotoGP) 70 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Yamaha (MotoGP) 71 / 71 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Vídeo relacionado