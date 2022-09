Quartararo: "Me caí dos veces en dos minutos; no fue mi día"

Cargar el reproductor de audio

Un fin de semana que pintaba de maravilla para el actual campeón en un escenario teóricamente incómodo terminó torciéndose de mala manera para el francés, que tuvo que decir adiós a la carrera antes de completar cuatro curvas.

Un susto de Marc Márquez a su paso por la curva 3 en la primera vuelta llevó al de Honda a cortar gas, circunstancia que, con el pelotón todavía compacto, impidió que el Diablo pudiera evitarle. Como resultado, el segundo abandono del curso para el de Yamaha y adiós a un buen puñado de puntos de la ventaja que tenía al frente de la clasificación de un Mundial que entre en erupción.

Crónica de la carrera del GP de Aragón: Revancha de Bastianini, drama para Quartararo en Aragón

Por si el resultado de la carrera no fuera lo suficiente cruel, el comisario que acompañó a Fabio Quartararo de vuelta al garaje se despistó un momento y se estrelló, de cara, contra otro scooter. Por suerte, todos los moratones visibles en cuerpo del corredor de Niza fueron del primer costalazo, que, de cualquier forma, no debería impedirle llegar fresco a la próxima cita, en Motegi, en siete días.

"Estoy dolorido. Es una pena porque es la primera vez en muchos años que me sentía bien en Aragón, y caerme en la tercera curva no es lo mejor. Después, el comisario que me llevaba en moto golpeó frontalmente a otro scooter, así que tuve un segundo accidente. Por suerte no me había quitado el casco, y todo lo que tengo es de la primera caída. Me caí dos veces en dos minutos, no fue mi día", resumió, resignado, el todavía líder de la tabla, en la que dispone de diez puntos de margen sobre Pecco Bagnaia, su primer perseguidor, y de 17 puntos sobre Aleix Espargaró, el tercero.

Sobre el incidente que le eliminó de la prueba, el #20 lo catalogó como un incidente de carrera desafortunado: "Marc tuvo un susto, yo tenía mejor tracción y le golpeé por detrás".

En una jornada para olvidar, el único aspecto positivo para Quartararo fue que Bagnaia se dejó cinco puntos por el camino, como consecuencia de la política de Ducati, que permite a sus pilotos en nómina pelear por el triunfo sin haber decretado órdenes para que todos remen a favor del #63: "La única alegría que me llevo es haber visto ganar a Bastianini".