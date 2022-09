Cargar el reproductor de audio

A Enea Bastianini no le tembló el pulso en esta segunda ocasión que le presentó el destino ante el primer espada de Ducati que el próximo año será su compañero, y dejando de un lado las recomendaciones de equipo y que Pecco Bagnaia esté luchando por el campeonato, se fue a por la victoria en un adelantamiento limpio en la última vuelta.

"Ha sido otra gran carrera y otra gran pelea como en Misano", dijo recordando la batalla de hace dos semanas, en la que acabó segundo a un suspiro en la meta.

"El comienzo fue difícil porque cuando Aleix me adelantó perdí algunas posiciones respecto a mi puesto de salida en parrilla. Pero en la vuelta 9 me puse en cabeza, y volví a cometer un error en la curva 12, me fui largo, y entonces decidí mantener la calma, cerrar la distancia con Pecco, que iba muy rápido y no había cometido ningún error. En la última vuelta me acerqué más que en Misano, logré pasarle y fue una gran victoria porque es muy difícil pasar a Pecco".

El italiano estuvo muchas vueltas detrás de Bagnaia, buscando el hueco para asestar el golpe.

"Visto desde atrás, estaba analizando dónde pasarle y no pensaba en una curva determinada, pero cuando vi como hacia la cinco, en la siete yo iba muy fuerte y decidí que fuera allí, y salió bien, fue un poco improvisado", admitió.

Lo que está claro tras Misano y Aragón es que Bagnaia y Bastianini están, ahora mismo, un paso por delante del resto.

"Pecco y el resto de pilotos Ducati son muy rápidos, y tenemos puntos fuertes parecidos porque llevamos la misma moto. Adelantarle es muy difícil, pero esta vez pude pasarle y estoy contento por ello", valoró después de que muchos pusieran en duda sus ganas de ganarle en Misano.

Un factor que facilitó a Enea que pudiera luchar libremente es que Fabio Quartararo se había caído y, por tanto, no iba a sumar puntos.

"Me dijeron que se cayó Fabio después de la carrera, no me lo comunicaron en ese momento", y descartó luchar por el título. "58 puntos con el líder son demasiado para pensar en ello, voy a pensar carrera a carrera. Tenemos un gran setup y estamos haciendo un buen abono del terreno para el futuro".

"El campeonato es importante y ahora estoy más cerca de los tres primeros, pero esto para mi no supone una presión por el momento, tendría que recuperar muchos puntos y como digo siempre voy carrera a carrera a ver lo que sucede. Para mi lo más importante ahora es empezar lo más adelante posible en parrilla, ya que si no es muy difícil. Personalmente el objetivo son las carreras, no el campeonato", insistió.

Sobre qué detalle marca la diferencia entre Bagnaia y Bastianini, el de Rimini habla de estilo.

"Pienso que mi moto es muy similar a la de Pecco, las diferencias las marca el estilo de pilotaje, Pecco tiene un grandísimo paso por curva y yo soy más fuerte a la entrada, pero los dos frenamos muy fuertes y era fácil cometer un error, porque si te vas largo en la curva 1 comprometes todo el primer sector y pierdes mucho tiempo", zanjó.

