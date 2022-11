Poncharal analiza la temporada más difícil del Tech3 en MotoGP

Cargar el reproductor de audio

Si se le pide a algún aficionado que piense en algún equipo que vivió las últimas carreras de 2022 pidiendo la hora, seguramente Honda sea el elegido. La temporada de los japoneses fue para olvidar, y solo Marc Márquez consiguió sacarle algo de brillo a una maltrecha RC213V.

Sin embargo, hubo una estructura que lo pasó aún peor: Tech3. El equipo privado que dirige Hervé Poncharal cerró en Valencia su peor campaña en MotoGP. Al igual que en 2021, concluyeron el curso como colistas en la clasificación de equipos, pero en esta ocasión solamente sumaron 27 puntos (un hecho que se torna especialmente preocupante si recordamos que fue la temporada más larga de la historia, con 20 carreras).

La temporada del Tech3 fue inusual, se mire por donde se mire, y repleta de infortunios. A priori, los franceses presentaban una dupla con mucho potencial, con Remy Gardner, recién coronado campeón del mundo de Moto2 el curso anterior, y Raúl Fernández, subcampeón.

Ambas figuras parecían ser una parte importante de la estrategia de KTM para el futuro, pero esos planes no tardaron en cambiar. Ninguno de los dos debutantes fue capaz de ser competitivo con la RC16. Ni Remy ni Raúl lograron terminar entre los diez primeros, y apenas puntuaron en seis ocasiones (cada uno). Sus registros fueron similares a los de Darryn Binder, que saltaba directamente desde Moto3 y sobre el que tampoco había demasiadas expectativas.

Los dos debutantes se vieron ampliamente superados por Marco Bezzecchi, también rookie, que acumuló 111 puntos (frente a los 14 de Fernández y los 13 de Gardner). Poncharal reconoció, en declaraciones exclusivas a Motorsport.com, que "el objetivo principal era luchar por el título al mejor debutante del año", y admitió que no esperaban "estar tan mal": "No ha ido como ellos querían, ni como nosotros queríamos".

"La temporada ha sido complicada", reflexionó el galo, "pero creo que nadie se da cuenta de la igualdad que hay tanto entre pilotos como entre motos hasta que no llegas a MotoGP. Es normal, cuando eres joven siempre tiendes a minimizar la montaña que tienes que subir".

Poncharal: "Gardner y Fernández tenían otras ambiciones" en MotoGP 2022

Al micrófono de Canal+, Poncharal apuntó hacia la situación contractual de sus pilotos como uno de los posibles problemas. "Creo que en 2022 teníamos dos pilotos con talento pero que no estaban muy contentos de estar ahí. Tenían otras ambiciones, otros deseos", declaró.

Lo cierto es que Raúl Fernández no tenía intención de debutar en la categoría reina en 2022, y tenía en mente hacer otra temporada en la clase intermedia. Sin embargo, los de Mattighofen habrían forzado al madrileño a dar el salto antes de tiempo.

La relación con los pilotos no mejoró cuando KTM decidió prescindir de sus servicios al término del curso. La situación fue especialmente delicada en el box del australiano, que llegó a acusar a la marca de "haberle roto el corazón". Gardner, que contó con el apoyo de otros pilotos, no consiguió encontrar plaza en MotoGP, y tuvo que buscarse otra salida. Mejor suerte corrió Raúl Fernández, que terminó firmando con el RNF para pilotar una de las dos RS-GP satélites que alineará Aprilia en 2023.

"Raúl llegó al JuniorGP y lo ganó todo, vimos que era un talento increíble. En el Mundial [de Moto3] no ganó, pero todo el mundo le decía que tenía que subir a Moto2 enseguida porque tenía talento", recuerda Hervé.

Su única temporada en la clase intermedia fue, obviamente, muy positiva, y Poncharal cree que, "si no fuera por su caída cuando iba líder [en Misano], habría sido campeón del mundo". "Consiguió más victorias que Marc Márquez en su primer año en Moto2", recordó el director.

"En cuanto a Remy, estuvo seis años en Moto2, y siempre dijo que cuanto más grande y potente es la moto, mejor le va. Pero no funcionó como él quería, o como nosotros queríamos y pensábamos que lo haría".

Gardner, contento de "no tener que volver a correr" con una KTM de MotoGP

El #87 cerró el curso totalmente enajenado con el campeonato, y en ningún momento ocultó su deseo de dar carpetazo a la temporada y poner rumbo al WorldSBK, donde competirá con Yamaha en 2023. Al poco de llegar a Valencia, Remy dijo estar "deseando terminar con todo"; un sentimiento que ratificó después de la clasificación: "En cuanto entré en el box, me dije: '¡Oh, gracias a Dios que no tengo que volver a hacerlo!' No es divertido hacer la qualy en esa cosa, te lo aseguro", declaró.

Sus palabras contrastaban superlativamente con las que había dicho justo un año atrás, cuando se había coronado campeón. "Hace doce meses era el mejor día de mi vida y ahora estoy fuera de MotoGP, así que es extraño. [...] La vida es una mierda. ¿Qué vas a hacer?", se preguntó el australiano, que lamentó hasta el final no haber tenido "una explicación adecuada " por parte de KTM.

Los austriacos alegaron una "falta de profesionalidad" por parte del australiano, aunque el piloto dijo haber cumplido con los objetivos y recomendaciones de la fábrica. Pit Beirer lamentó a esta web no haber conseguido un mejor desenlace con Gardner.

Beirer acusó al manager de Gardner de entorpecer las negociaciones para MotoGP 2023

"Es un campeón del mundo de nuestra familia y no pudimos hacer que funcionara", reconoció Beirer. "Teníamos una gran motivación para hacerlo [bien], pero no funcionó por ambas partes".

Aunque evita entrar en detalles, el jefe de KTM Motorsport sí levanta la liebre sobre unos comentarios del mánager del piloto, Paco Sánchez, que no le gustaron: "Cuando tuvimos que hacer un plan de futuro, no ayudó que su representante dijera a la prensa que los contratos de KTM son lo último que quiere para sus pilotos".

"Hay que motivar a un consejo de administración para que te dé presupuesto para MotoGP, pero luego ven en la prensa que 'es una moto terrible, es una situación terrible y no quiero a mis pilotos allí'", reclamó.

"Tuvimos la sensación de que no creía en nosotros ni en el proyecto, que no podíamos arreglarlo, y creo que por mi parte también sentí que Remy se rindió un poco pronto. Le dije muchas veces 'vamos a luchar por ese punto'. Pero había tal aura negativa a su alrededor que dijimos 'vamos a hacer borrón y cuenta nueva'".

"Cambiamos muchas cosas en nuestra fábrica con los ingenieros, con la dirección del equipo. Pero mucho se basa también en la energía positiva. Así que nunca es bueno separarse. Quiero admitir que, por nuestra parte, no hemos conseguido que sea una relación exitosa. Queríamos hacerlo mejor, y él quería hacerlo mejor. Pero el resultado es negativo".

Poncharal, mediador nato, quiso quedarse con el lado positivo de la temporada: "Pase lo que pase, sea cual sea la opinión de los pilotos sobre su temporada, han aprendido mucho sobre la categoría de MotoGP, pero también sobre la vida, y especialmente sobre la vida como piloto".

"Desgraciadamente, a menudo se aprende más en situaciones difíciles que cuando todo va bien, y estas son las experiencias que más se destacan y que te hacen avanzar", concluyó el francés.

Renovación total para 2023

Tras un año tan complicado, en Tech3 recibirán un gran soplo de aire fresco. Para empezar, dejarán de ser un equipo satélite y pasarán a contar como fabricante, bajo el nombre de GasGas (aunque en la práctica sean las mismas RC16 de siempre).

También dan la bienvenida a dos nuevos pilotos: por un lado Pol Espargaró, con mucha experiencia en KTM y que también viene de dos años complicados en Honda, y Augusto Fernández, que sube a MotoGP recién coronado campeón del mundo de Moto2.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!